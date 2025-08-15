Volvo-rijders met een dakkoffer zouden hier warm voor moeten lopen

Ja jij daar, dakkofferfetisjist. Dit automerk probeert de doelgroep te bereiken, maar of het lukt?

De Volvo XC90/EX90 is nou zo’n typische gezinsbeuker waar je met een dakkoffer op reis gaat door Europa. Temidden van deze vakantieperiode onthult Lucid tijdens Car Week de Gravity X Concept. Een lauwe elektrische auto dat de aandacht moet trekken van diezelfde Volvo-rijders. Denk ik dan. Maar of het nou indruk maakt..

Lucid Gravity X

De Lucid Gravity werd in november 2023 onthuld in Los Angeles. Dat weet uw auteur nog goed, want die was er live bij op de autoshow van LA. Best een mooie kar en nu komt het Amerikaanse automerk met een variant daarop. Alleen voelt het een beetje als een teleurstelling. Het is namelijk een concept op basis van de Gravity Grand Touring. Zo spannend is dit helemaal niet.

De Gravity X werd voor het eerst getoond tijdens een besloten feestje op de 18e fairway van Pebble Beach Golf Links. Waar champagne en horloges van vijf cijfers gewoon bij de dresscode horen. Misschien had ik het wel mis met die Volvo-doelgroep. Misschien de Volvo-rijder in Californië met diepe zakken dan. De eerste publieke verschijning volgt op de beroemde Concept Lawn tijdens de Pebble Beach Concours d’Elegance dit weekend.

SUV met een missie

Met de Gravity X gaat Lucid verder. Denk aan een verhoogde rijhoogte, bredere spoorbreedte, aangepaste bumpers voor betere aan- en afloophoeken en serieuze all-terrain banden. Skid plates beschermen de onderkant en geïntegreerde sleepogen zorgen ervoor dat je alsnog loskomt mocht je ergens vast komen te staan tijdens je offroad avonturen.

Het moet wel luxe uitstralen. Dat doet Lucid met de Astral Drift satin lak (klinkt als een cocktail), inclusief contrasterende oranje accenten. Op de motorkap zijn topografische kaarten gegraveerd van Big Sur en Death Valley. Voor wie niet heeft opgelet met aardrijkskunde, dit zijn twee iconische Californische landschappen die een mix van kust, woestijn en bergen moeten symboliseren. In de dorpels zijn de coördinaten van Pebble Beach verwerkt. Je kunt niet zeggen dat Lucid niet z’n best heeft gedaan.

Voor wie is dit dan?

De Gravity X is duidelijk bedoeld voor mensen die vinden dat een standaard SUV te braaf is en genoeg diepe zakken hebben om iets aparts te willen rijden. Ik hou het toch op de Californische Volvo-rijder. Hier in Europa vinden we dit denk ik te veel poespas.

Maar ja, het is een concept. Dus eigenlijk heb je er geen reet aan. We horen het wel als ‘ie in productie gaat.