Elektrische auto’s zijn niets zonder subsidie?

In Denemarken zit de overheid met een probleempje.

Zonder enige vorm van stimulatie lijkt de elektrische auto nog niet aan te slaan. In plaats van het milieu kiest men puur uit financiële overweging om een emissievrije auto te kopen. Geen verrassende uitkomst, maar de vraag is of je dit soort auto’s moet blijven stimuleren door middel van subsidie.

In Nederland heb je nu nog vier procent bijtelling op elektrische auto’s. Volgend jaar is die bijtelling alleen van kracht op elektrische auto’s tot 50.000 euro. De Tesla Model S en Model X zullen het dus moeilijk gaan krijgen vanaf 2019 in ons land. Met het huidige systeem is het in 2021 voorbij. Het financiële voordeel voor elektrische auto’s gaat verdwijnen en alle voertuigen krijgen 22 procent bijtelling. Tegen die tijd zullen diverse merken goedkopere elektrische modellen in het gamma hebben, maar je kunt niet uitsluiten dat de markt van de elektrische auto vanaf 2021 (tijdelijk) gaat inkakken.

Dat subsidie nog steeds ontzettend belangrijk is zien we nu in Denemarken. Het centrum-rechtse kabinet dat het land nu heeft, koos ervoor om het financiële voordeel bij elektrische auto’s weg te halen. Sindsdien is de markt ingestort. In 2015 werden bijna 5.000 elektrische auto’s verkocht in het land. In 2017 waren dit nog maar zo’n 700 stuks.

Lars Løkke Rasmussen, de huidige premier van Denemarken, heeft in een interview met Copenhagen gezegd dat subsidie mogelijk gaat terugkeren om de markt weer te redden. Deze zomer presenteert het Deense kabinet een milieu-plan en subsidie voor elektrische auto’s lijkt zo weer op de agenda te staan. In de huidige industrie hangt de markt van de elektrische auto’s aan het zuurstof. Zonder slangetje in de vorm van de overheid lijken de auto’s alles behalve aan te slaan. (via Autonews)

Foto: Model X aan de stekker via @djuized op Autojunk