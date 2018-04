Gestolen Alpina van AB-lezer uitgebrand teruggevonden

Dit doet pijn.

Goed nieuws, de gestolen Alpina van Marco is teruggevonden. Het slechte nieuws is dat de auto volledig is uitgebrand. Het ultieme doemscenario, waarvan iedereen hoopt dat het hem/haar niet zal overkomen, is uitgekomen.

In de Elgarlaan in Utrecht werd de betreffende B5 Touring aangetroffen. Volgens een getuige zouden buurtbewoners gezegd hebben dat de auto werd geparkeerd en een uur later stond de snelle station in de fik. De opvallende Alpina was geen bekende in de buurt. Criminelen lijken dus een willekeurige woonwijk te hebben uitgekozen om de auto te dumpen.

Omstreeks 03:45 stond de auto in lichterlaaie. Er is nog niets gezegd over de oorzaak van de brand, maar dat hier geen sprake is van een toevalligheid lijkt duidelijk. Op de Touring zelf zaten geen kentekenplaten. Wel trof de politie twee Duitse en een Nederlandse plaat aan in de directe omgeving van de auto.

De B5 Touring werd in maart gestolen van de oprit van Marco in Houten. Het laat nog eens zien dat dit soort auto’s zonder goede (externe) beveiliging een eenvoudig doelwit zijn voor criminelen. Een Alpina B5, maar ook een M5 of een Audi RS4/RS6 kun je, hoe triest ook, eigenlijk niet onbeheerd op je oprit laten staan. De auto inparkeren of voorzien van extra beveiliging is tegenwoordig een must. De politie heeft de uitgebrande Alpina meegenomen voor nader onderzoek.

Fotocredit: Michiel van Beers. Met dank aan iedereen voor de tips!