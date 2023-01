Brandstofprijs is weer om te huilen

Na een periode van betrekkelijke betaalbaarheid is het feest nu weer over. De brandstofprijs stijgt weer boven de twee euro.

We kunnen hier natuurlijk eindeloos discussiëren wat we precies onder betaalbare brandstof verstaan, maar feit is dat de tijden van lage brandstofprijzen ver achter ons liggen.

Halverwege vorig jaar was het helemaal zot. Benzine en diesel waren nog nooit zo duur als in juni 2022. Een liter Euro 95 (E10) kostte gewoon een knaak! Twee-euro-vijftig voor een liter peut! Diesel was ook nog nooit zo duur.

Einde van 2022 zakte de prijs naar iets vriendelijkere niveau’s maar nu is dat feest dus ook weer over, aldus United Consumers die de gemiddelde landelijke adviesprijs van brandstof in Nederland nauwkeurig in de gaten houdt.

Brandstofprijs stijgt

Die gemiddelde landelijke adviesprijs breekt weer door de twee euro heen. Vandaag is die prijs voor een liter E10 2,004 euro. Ook de dieselprijs zit weer flink in de lift en nadert weer de magische twee euro grens met een gemiddelde landelijke adviesprijs van 1,956 euro.

Sinds halverwege november was een liter Euro 95 niet zo duur. De vraag is hoe dat kan. Nou door China natuurlijk.

China?

Na jaren een streng zero-covid beleid vonden de wijze heren van de partij dat het wel genoeg was. Van strenge lockdowns ging het land in één keer open. Nu de meesten wel ziek zijn geweest en weer zijn opgeknapt, neemt ook de economische activiteit in het verre oosten weer rap toe. Dat zie je terug in de olieprijs, die gaat omhoog. En de brandstofprijs stijgt dus mee.

Een vat olie duikelde vorig jaar nog ruim onder de 80 dollar en is in de afgelopen weken weer gestegen naar meer dan 87 dollar. Nu staat de Euro ten opzichte van de dollar sterker dan midden vorig jaar, maar dat merken we toch aan de prijs bij de pomp.

Meer vraag betekent minder aanbod. Dan stijgt de prijs. Oude economische wet. Toch had het allemaal nog een stuk duurder uitgevallen zonder de accijnskorting die onze overheid momenteel nog geeft op een liter brandstof. Ook is per 1 januari de accijns nog niet verhoogd. Dat krijgen we allemaal halverwege dit jaar. Wellicht sneuvelen er dan weer nieuwe records.

Fotocredits: Lamborghini’s aan het tanken, door @de1986