BREEK: benzine en diesel nu ook hernieuwbare brandstof

Benzine en diesel zijn nu ook hernieuwbare brandstof volgens het kabinet. Who knew?

Om een of andere reden is er veel te doen om het klimaat tegenwoordig. Op een mooie dag als vandaag vraag je je af waarom. Wat is er nu mis met een graadje meer op zijn tijd? Enfin, dat klimaatverandering de nodige nadelen heeft snapt iedereen wel. Waar de oplossingen liggen, hoeveel klimaatwinst die daadwerkelijk opleveren en tegen welke prijs in de brede zin van het woord, is echter een ander verhaal. Desalniettemin hebben onze overlords besloten dat we af moeten van CO2. Planten teveel voedsel geven, kan immers nooit goed zijn.

Probleem is alleen zoals we deze winter ook weer gezien hebben: we zijn nog lang niet klaar om ‘van het gas af’ te gaan. Hoe dan toch gestelde doelstellingen te halen? Wel, door een papieren werkelijkheid te creëren, uiteraard. Zo heeft de overheid afgelopen week bepaald dat brandstoffen die met behulp van ‘groene’ waterstof zijn gemaakt, gelden als ‘hernieuwbare brandstofeenheden’ (HBE’s). Één HBE staat hierbij voor 1 gigajoule hernieuwbare energie. Om te voldoen aan klimaatdoelen, zijn bepaalde bedrijven verplicht om een x-aantal HBE’s in te kopen.

Maar, dat kan dus ook gewoon diesel of benzine zijn, zo bericht Change.inc. Voorwaarde is dat bij het productieproces ‘groene waterstof’ is gebruikt. Olieraffinaderijen gebruiken waterstof namelijk bij het maken van brandstoffen op basis van aardolie (zoals diesel, benzine, kerosine). En bijvoorbeeld BP heeft een strak plan om in Rotterdam een elektrolyser van 250 MegaWatt te bouwen, goed voor 50.000 ton groene waterstof per jaar. Deze elektrolyser moet dan gevoed worden door ‘groene stroom’ opgewekt door windmolens. En als dat gebeurt…geldt de resulterende peut vervolgens tot minimaal 2030 als Hernieuwbare Brandstof.

Maar is dat nou allemaal geen wassen neus? Nou ja, ja en nee. BP’s nieuwe CEO Karen de Lathouder is hier heerlijk nuchter onder. Extreem goed voor het milieu is het niet, maar het is beter dan het alternatief. Want onze levensstijl aanpassen, dat gaan we toch niet doen:

We produceren brandstoffen. Is dat duurzaam? Nee. Maar het zijn wel brandstoffen waar iedereen nu nog om vraagt. Hoe gaan we de wereld decarboniseren en tegelijkertijd dezelfde mate van welvaart behouden? Hoe gaan we dat doen als we ook willen blijven autorijden en naar Marbella vliegen? Je kunt niet nu mensen hun auto afpakken. Maar wel de brandstof duurzamer maken. Karen de Lathouder, bloedt ratio

Waarvan akte. Tot welk jaar blijf jij hernieuwbare brandstof tanken om lekker te scheuren? Laat het weten, in de comments!