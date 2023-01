Help! Sono Motors heeft jouw geld nodig

Na het Nederlandse Lightyear is het ook met de billen knijpen voor het Duitse Sono Motors. Daarom vragen ze geld aan jou!

Nou niet letterlijk aan jou of mij misschien, maar wel aan alle klanten die zitten te wachten op de Sion-zonneauto van Sono Motors. De Duitse fabrikant zit in geldnood en probeert op een creatieve manier een faillissement te voorkomen.

Het blijkt nog niet zo simpel om op te schakelen van een start-up in de autowereld met een goed idee en een goed concept, naar productie op grotere schaal. Eerder deze week liep Lightyear daar al tegenaan en nu dreigt hetzelfde voor Sono Motors.

Sono Motors Sion

Het draait allemaal om de Sion. Waarbij het kernwoord “simpel” is. Het zou in de basis de T-Ford van de zonneauto’s moeten zijn. De auto is in elke kleur te bestellen zolang het maar zwart is. Ook het interieur is er in één versie.

Technisch heeft de auto een range-extender in de vorm van zonnepanelen op het plaatwerk. Nog niet veel merken passen dat toe zoals Sono het wil doen, met deze hoeveelheid panelen. Het zou een extra actieradius van zo’n 35 kilometer kunnen opleveren. De totale actieradius inclusief zonnepanelen zou rond de 255 km liggen.

Door het zo extreem overzichtelijk te houden is de aanschafprijs op dit moment vastgesteld op 29.900 euro. Door hem maar in één uitvoering te bouwen kan dat op de productielijn makkelijk aan één stuk door. Ze zijn immers toch allemaal hetzelfde.

Wat is het probleem?

De pegels, de pecunia, de doekoe! Begin 2020 haalde Sono Motors nog 50 miljoen euro aan investeringen binnen via crowdfunding. Maar dat is niet voldoende gebleken. Mede door de opgelopen inflatie roeren de investeerders zich en die willen dat het merk bezuinigt en mensen gaat ontslaan.

Dat zou echter volgens de oprichters van het merk de productie van de Sion-zonneauto enorm vertragen. En die productie moet wel op gang komen, want ruim 21 duizend klanten hebben al een Sono Motors Sion gereserveerd en aanbetaald.

Van die klanten wordt nu gehoopt dat ze de rest van de aanschafprijs ook willen overmaken. Als 3.500 kopers daarop ingaan levert dat 100 miljoen euro op.

47 miljoen binnen

De actie zou tot einde van deze maand lopen, maar wordt nu verlengd tot eind februari laat het merk weten. Er is inmiddels 47 miljoen opgehaald en dat is nog niet voldoende. Toch hebben 8.600 klanten al gehoor gegeven aan de oproep. Die hebben dus bijgelapt, maar niet het hele bedrag want dan waren ze er al geweest.

Mocht je nog geen reservering hebben kun je ook alsnog besluiten om een Sono Motors Sion te reserveren. Er is meteen een programma opgetuigd tot 2.100 euro korting voor iedereen die vooruitbetaalt. Zoveel als je wil.

Het werkt als crowdfunding. Als het doelbedrag gehaald wordt, innen ze pas het geld. Dan maar duimen dat de 100 miljoen ze brengt wat ze hopen. Anders ben je alsnog je centen kwijt natuurlijk. Doel is om met het extra geld de huidige planning geen geweld aan te doen. In 2024 zou dan de eerste zonneauto ook daadwerkelijk van de band moeten lopen.

Niet makkelijk, het uit de grond stampen van een merk. Laten we hopen dat Sono Motors niet hetzelfde lot treft als Lightyear. Heb je sympathie voor het merk en wil je helpen, dan kun je zelf ook alvast een Sono Motors Sion bestellen. Op eigen risico uiteraard.