Brandstofprijs blijft maar stijgen!

De prijs van een liter peut blijft maar omhoog gaan. De brandstofprijs stijgt vandaag door naar 2,259 voor een liter E10 of Euro95.

De adviesprijs voor een litertje benzine en een litertje diesel blijft maar stijgen. Er is niemand zonder een zakelijke tankpas die deze prijs betaald, maar het is een goede manier om de prijsschommelingen in de gaten te houden.

Consumentencollectief United Consumers houdt dagelijks de adviesprijzen bij en zo kun je goed volgen hoe de prijs aan de pomp lekker omhoog of omlaag gaat. Vandaag is het de eerste van september en leggen we de prijs van een liter benzine of diesel eens naast de prijs van 1 augustus.

Stijgen brandstofprijs

De brandstofprijs zit de laatste tijd weer behoorlijk in de lift. Natuurlijk kwam op 1 juli een groot deel van de accijns er weer terug op. De accijnsverlaging kregen we door de oorlog in Oekraïne. Die is nog niet voorbij, maar de korting wel.

Ondertussen stijgen ook de olieprijzen door. Dus daarmee ook de brandstofprijzen. Op 1 augustus kostte een liter E10 Euro95 nog 2,214 euro en een liter diesel 1,897. Nu zijn de adviesprijzen dus gemiddeld respectievelijk 2,259 euro en 1,997 euro.

Zoals gezegd stijgt ook de olieprijs. Die is alleen vandaag al 1,3 procent gestegen en over de hele week genomen is een vat Amerikaanse olie 5 procent duurder geworden. Kijken we naar Brentolie, dan hebben we het over 3 procent.

Waarom stijgt die prijs dan? Nou omdat de OPEC+ (dus inclusief Rusland) de productie van olie langer willen beperken. Daarnaast wordt de prijs omhoog gedrukt door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen gaat pauzeren en China de economie meer gaat stimuleren.

Onbetaalbare brandstof

Dan hangt er ook nog voor 1 januari een fikse accijnsverhoging boven de markt. Die alleen al gaat de benzine en diesel in Nederland onbetaalbaar maken. Maar omdat er ook nog eens btw betaalt moet worden over de kale prijs én de accijns, zal de prijs aan de pomp nog harder stijgen dan in het buitenland.

Gelukkig lijkt de politiek een beetje te ontwaken en wil ook Den Haag heus wel echt dat we een tank brandstof nog kunnen betalen. De verkiezingen komen er ook weer aan, dus laten we duimen dat de Tweede Kamer de accijnsverhoging van 1 januari tegenhoudt. We gaan het zien!

Foto: Autoblog spots. Spotter: @grieksegodmarkos