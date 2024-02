F1 heeft nu ook een mening over Christian Horner

Eindelijk heeft de F1 ook een mening over Christian Horner en de vermeende misstanden.

Nou, eindelijk heeft de F1 ook iets toch te zeggen over de hele soapserie omtrent Christian Horner. De Britse teambaas van Red Bull ligt namelijk onder v uur vanwege vermeende seksueel grensoverschrijdende berichtjes die hij naar een vrouwelijke collega gestuurd zou hebben. Nu lijkt Horner ons niet het type Overmars om zijn hoornvormig aanhangsel digitaal vast te leggen en te versturen.

Bij de F1 hopen ze dan ook dat de kous snel af is met deze ongein. In een statement laten ze weten dat ze op de hoogte zijn het onderzoek naar de vermeende misstanden. Bij de F1 hopen ze dan ook dat men ze snel mogelijk dat onderzoek kunnen afronden om zo duidelijkheid te hebben.

F1 mening over Horner

Christian Horner behoudt gewoon zijn werk zolang het onderzoek loopt. In veel gevallen wordt iemand tijdelijk ontheven uit zijn functie (op non-actief gesteld) zodat er geen scheve gezichten zijn. Wellicht dat het te maken heeft met het feit dat het nieuwe seizoen eraan komt. Het kan ook zijn dat ze bij Red Bull al enigszins duidelijk voor ogen hebben wat er gebeurd is en dat ontslag niet aan de orde is. Dat laatste is overigens pure speculatie van onze kant.

Voorlopig zal Horner ook afreizen naar Bahrein voor de testsessie aan het einde van deze week. Volgens Autosport moet Red Bull echt gaan opschieten met het onderzoek. De Britse publicatie meldt namelijk dat in de paddock de geruchten de ronde doen. Ook schatten ze in dat de F1 totaal niet blij is met het feit dat de Horner-zaak de start van het nieuwe seizoen overschaduwt.

Druk zetten

Ondanks dat de F1 een machtige partij is, kunnen ze in principe niets anders dan subtiel druk zetten. Formeel gezien kunnen ze zich er niet mee bemoeien of actie ondernemen. De F1 gaat daar niet over, maar de FIA wel. Die kunnen ingrijpen als blijkt dat Christian Horner zich daadwerkelijk niet gehouden heeft aan de gedragscode die de FIA heeft opgesteld. Maar mocht dat het geval zijn, dan kan het zo zijn dat Red Bull zelf al actie onderneemt.

Goed om te weten: tot nu toe heeft Horner alle aantijgingen ontkend. Ook heeft hij meegewerkt aan het onderzoek. F1 Insider en De Telegraaf (die het nieuws naar buiten brachten) hebben geïnformeerde, maar bij ons niet bekende bronnen. Overigens neemt Horner juridische stappen vanwege de aantijgingen van De Krant van Wakker Nederland.