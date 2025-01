Brandgevaar in parkeergarages “groot probleem” door stijgend aantal EV’s

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid luidt de noodklok.

Ondanks wat negatieve geluiden over EV’s hier en daar is het aantal elektrische auto’s in Nederland nog gewoon aan het stijgen. Ruim een derde van de nieuw verkochte auto’s in 2024 was een EV. En dat is een probleem, volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

De NIPV maakt zich grote zorgen over de brandveiligheid van parkeergarages. Dat is een bekend probleem: EV’s zijn lastig te blussen en in parkeergarages is dit zo goed als onmogelijk. Intussen komen er steeds meer elektrische auto’s en de EV’s die rondrijden worden steeds ouder. Het instituut luidt daarom de noodklok.

Het aantal elektrische autobranden is ook flink gestegen. Volgens voorlopige cijfers van de NIPV waren er vorig jaar 201 EV-branden, waar dat er in 2021 nog maar 58 waren. Deskundigen kijken met argusogen toe hoe deze cijfers ieder jaar stijgen. Niet dat het zulke enorme aantallen zijn, maar áls een EV in de fik vliegt in een parkeergarage kan dat voor grote problemen zorgen. De constructie van de parkeergarage kan zelfs aangetast worden.

“Als over tien jaar 50 procent van ons wagenpark elektrisch is, is de manier waarop parkeergarages nu zijn ingericht niet meer uitvoerbaar,” aldus Nils Rosmuller van de NIPV. Hij noemt de brandbestrijding van EV’s in een parkeergarage “zeer complex en risicovol.”

Hoe kan dit voorkomen worden? Er zijn nog geen keiharde regels, maar de NIPV heeft een reeks adviezen om de boel zo veilig mogelijk te maken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de locatie van laadpalen in parkeergarages, het type laadpalen, branddetectie en meer. En je kunt natuurlijk ook zeggen: EV’s mogen helemaal niet naar binnen in een parkeergarage.

Via: NOS

Foto: de Tesla Model ‘SB’ in een parkeergarage, gespot door @gwnfinn