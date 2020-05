Brawn: budgetcap Formule 1 gaat volgend jaar omlaag

Nog voor de budgetcap in de Formule 1 actief is geworden, gaat deze al omlaag.

Het budgetplafond binnen de Formule 1. De een ziet het als een logische stap om het speelveld eerlijker te maken, de ander ziet het als een messteek in de ziel van de autosport. Voor de fans van de laatste categorie: slecht nieuws. In het 2021-seizoen wordt die cap nog wat minder dan verwacht. Eerst was er sprake van 175 miljoen dollar, nu zegt managing director Ross Brawn tegen Sky Sports dat dit 145 miljoen dollar gaat worden.

Dit heeft – zoals al het nieuws tegenwoordig – natuurlijk te maken met het coronavirus. Teams kunnen nu immers niet racen, met financiële problemen tot gevolg. De budgetcap voert Brawn niet alleen in om het speelveld gelijker te maken, maar ook om de economische stabiliteit van de raceklasse te kunnen waarborgen. Daarvoor moet in de kosten worden gesneden, wat Brawn voor iedereen gaat verplichten.

Daar zit op zich wel wat in. Met een hogere budgetcap voelen teams zich immers bijna verplicht om tot die cap uit te geven. Anders weet je al zeker dat er een financieel gat tussen jouw team en een topteam als Mercedes gaat zitten. Dus door dat plafond te verlagen, zorg je ervoor dat ook kwetsbare teams niet te veel geld uit gaan geven. Al voelt het tegelijkertijd wel een beetje als big government.

Belangrijke noot: de deal is nog niet helemaal rond. Volgens de topman zitten ze nu in de ‘laatste fases’ om alles officieel te krijgen. En net als bij de eerdere afspraak, horen zaken als de coureurssalarissen hier niet bij. Hij insinueert tot slot dat de budgetcap in de Formule 1 in de toekomst eerder nog verder omlaag zal gaan, dan dat deze zal stijgen. Straks kunnen wij gewone stervelingen nog een Formule 1-team betalen?

Foto: Formule 1 Monza van @Pausie, via Autojunk.nl. Dank aan Frank voor de tip!