Deze Hofele G-Klasse lost probleem op dat niet moet bestaan

Met deze Hofele HG Sport kan iedereen sierlijk instappen.

De zij-uitlaten op je Mercedes-Benz G63 AMG. Het schijnt een flink probleem te zijn. Althans, dat claimt tuner Hofele in een nieuw persbericht. Door die sidepipes kan je namelijk niet zomaar elektrische trappen installeren die bij de achterdeuren kunnen. En als je een kind (of Richard Hammond) bent, betekent dit dat sierlijk achterin plaatsnemen niet zo eenvoudig is.

In hoeverre dit echt een probleem is, is niet echt duidelijk. Sowieso lijkt een G-Klasse niet echt op een voertuig dat weet wat ‘sierlijk’ of ‘elegant’ is. Toch heeft Hofele voor dit kennelijk bestaand probleem een oplossing bedacht: de elektrisch verplaatsbare uitlaat. De tuner is er nogal blij mee (ze gebruiken woorden als patent, uniek en world’s first) en noemt het een zeer praktische verbetering.

Hoe het precies werkt is niet duidelijk, ze zeggen dat ze de uitlaat hebben geïntegreerd in een elektrische side step, waarbij de uitlaat met de trap meebeweegt. Aan het plaatje hier helemaal bovenaan zien we echter meer van het systeem. Het lijkt een marketingstruc te zijn, waarbij ze gewoon een sierstuk verplaatsen en de daadwerkelijke uitlaat onder de auto blijft zitten. Toch zie je in onderstaand filmpje wel dat de rook via de sierstukken wordt weggeleid. Misschien is het een kwestie van simpel, doch effectief?

Natuurlijk gaan tuners niet meteen stoppen bij een ‘unieke’ sidestep, dus heeft Hofele er een hele bodykit omheen bedacht. Die ze overigens de Hofele HG Sport noemen. Het eerste dat opvalt zijn de flinke 24″-velgen die niet geschikt lijken voor een partijtje offroaden. Zoals het hoort, onder een G63 AMG. Die voorbumper is ook nieuw, maar toch duidelijk geïnspireerd door de originele bumpers. Kijk eerst maar naar de G-Klasse van onze rijtest, dan naar wat er voorop deze HG Sport hangt. Lijkt meer een subtiele facelift dan echt iets unieks. Niet dat daar iets mis mee hoeft te zijn, natuurlijk.

Verder zien we op het dak twee subtiele bobbeltjes waar led-straallichten inzitten en zien we op de neus een iets andere grille. Op die grille zien we niet de Mercedes-ster, maar een H. Van Hofele, uiteraard. Ons advies: afvinken op de optielijst.

De binnenkant hebben ze niet met rust gelaten. Ergens wel logisch: als je luxere zijtrappen hebt, wil je ook een luxer interieur. Daarom hebben ze de originele zitplaatsen weggegooid en er zes leren exemplaren voor teruggeplaatst. Nu krijg je drie rijen van twee losse stoelen. Die laatste rij is voornamelijk bedoeld voor kinderen, als je liever wat kofferbakruimte hebt kan je die ook weggooien. De stoelen, welteverstaan. Passen er weer extra kinderen in de kofferbak.

Onder de motorkap doet Hofele niks, deze AMG houdt dus de 585 pk en 850 Nm. Hoeveel dit pakket kost is niet bekend. Hofele kan je G63 aanpakken, al weet het ook raad met G350d’s en G500’s. Oh, en als je het Hofele HG Sport-pakket niks vindt, kan je altijd nog alleen voor die zijtrappen gaan. Heb je liever de Hofele-behandeling op een andere auto? Kijk dan naar deze E53 AMG Cabrio, of deze EQC.