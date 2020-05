“F1 verder zonder Mercedes, Honda en Renault.”

Deze uitspraak is gedaan door: 1. Eddie Irvine, 2. Eddie Vedder, 3. Eddie Jordan of 4. Jordan (je weet wel).

Het coronavirus laat zijn sporen na in de autowereld. Ook in de autosport worden er de nodige klappen opgevangen. Bijna elke vorm van autosport is in veel landen niet toegestaan.

Kleurrijke figuren

Dat betekent dat we het maandenlang zonder onze favoriete sport moeten doen. Op de creatieve ingevingen van @jaapiyo na dan, want die bedenkt gewoon een briljante race. Gelukkig is de Formule 1 gezegend met een hoop kleurrijke figureren die geregeld opmerkelijke dingen zeggen.

Uit de pan vegen

Voor vandaag is het Eddie Jordan die lekker uit de pan veegt met opmerkelijke uitspraken. Ditmaal doet hij dat bij het vermakelijke F1 Insider. De eerste uitspraak is eentje die al in de wandelgangen rondging: Hamilton gaat naar Ferrari. De zesvoudig wereldkampioen moet eieren voor zijn geld kiezen. Volgens Jordan is de toekomst van Mercedes GP allerminst zeker. Ook is Ferrari het enige team dat bereid is om het exorbitante salaris van de geweldige Brit te kunnen ophoesten

Geldverslindende projecten

Dankzij het coronavirus en de aanhoudende milieulobby, hebben grote fabrikanten geen zin in geldverslindende projecten zoals de F1. Jordan (Eddie, niet die dame) is van mening dat Mercedes, Honda en waarschijnlijk ook Renault eruit zullen stappen. Binnen de komende twee jaar zullen er volgens de Ier een paar grote namen mee stoppen. Dit omdat er gewoonweg geen budget over is en de F1 niet interessant is voor de fabrikanten.

Lawrence Stroll koopt succes voor zoon

Het meest opmerkelijke is echter wat er moet gebeuren met het extreem succesvolle Mercedes F1-team. Eddie Jordan is van mening dat Lawrence Stroll er alles aan doet om zijn zoon (Lance Stroll) wereldkampioen te willen maken. Met een Racing Point wordt dat nog zeer lastig, dus zou Stroll het team van Mercedes kopen en dat vervolgens Aston Martin Racing gaan noemen.

Drie sterren

Als laatste laat Eddie Jordan ook wat los over welke drie coureurs de sterren zijn op het asfalt. Volgens hem zijn dat Hamilton, Vettel en Verstappen. Kennelijk ontkent de ex-Top Gear presentator het bestaan van Charles Leclerc…