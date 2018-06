Breedste BMW M4 ooit is een wanstaltige machine

Maar snel is 'ie wel.

Smaken verschillen. Dit geldt zeker in de tuningswereld, waar we razend uiteenlopende stijlen kunnen vinden, van tamelijk ingetogen tot extreem vulgair. Voor ieder wat wils. Echter worden de grenzen soms iets teveel opgezocht, waardoor we toch enige moeite hebben om de auto in kwestie grondig te kunnen bekijken. Dit geldt, bijvoorbeeld, voor de Hoffy Mamba GT3.

De Mamba GT3 is een hevig aangepaste BMW M4 waarover we enkele jaren geleden al schreven. Hoewel de auto al in 2016 op de markt had moeten komen, verschenen de eerste gefabriceerde exemplaren vorig jaar pas. De reden waarom is niet geheel bekend, maar het feit is dat de wagens uiteindelijk toch hun weg naar de straten hebben gevonden, om andere weggebruikers van de weg te drukken met die onwaarschijnlijk brede bodykit.

Het is niet allemaal voor niets geweest, want de bodykit is allesbehalve een optische illusie. Sterker nog, afgezien van het ernstig vervormde carbon composiet plaatwerk dat naar DTM en GT3 spec is gemaakt, heeft de Mamba een uiterst krachtige motor in het vooronder. De zes-in-lijn uit de M4 produceert na een standaard tuningsbeurt van Hoffy 750 pk, maar naar verluidt kan dit nog opgehoogd worden tot om en nabij de 1.000 pk. Daarnaast heeft de Mamba GT3 Pirelli P Zero Nero banden, remmen uit de Brembo GT-lijn, een aangepaste DCT, een voor het circuit geprepareerde ophanging en een Eisenmann GT series PRO RACE uitlaat.