BREEK: je kan nu bomen verbranden om je elektrische auto stroom te geven

Letterlijk bomen verbranden om stroom op te wekken voor je elektrische auto. Het kan straks dankzij Volvo en Rolls-Royce.

Een van de problemen van elektrische auto’s, is dat ze stroom nodig hebben. Kijk, je kan natuurlijk met een hautaine gelaatsuitdrukking op je tronie binnen drie seconden naar honderd knallen in je twee ton zware Model X. Maar om vervolgens net te doen alsof dat de planeet redt…Mwah.

Regenwoud kappen

Gelukkig komt stroom steeds vaker van ‘hernieuwbare’ en ‘schone’ bronnen. Maar ja, vaak zijn die ook gewoon niet afdoende en/of is er geen plek in de buurt waar een stekker hangt. Bijvoorbeeld als je het regenwoud aan het omkappen bent. Immers moet er ergens toch grond voor de teelt van soya-bonen of om bio-ethanol te maken vrijgemaakt worden.

Rolls-Royce

Gelukkig hebben de industriële takken van Rolls-Royce en Volvo nu een oplossing voor dit lastige probleem. Namelijk een unit waarin je het gekapte hout, meteen kan verbranden om daarmee de zware industriële voertuigen te voeden waarmee je het woud wegkapt. Het is (in alle opzichten) een closed loop systeem. Dus de fossiele brandstof waar het ooit allemaal mee begon (hout) wordt binnen een container ‘automatisch’ gegreenwashed tot groene stroom.

Accu

Een accu is aanwezig om een overschot aan vrijkomende energie op te slaan. Er is nu een pilot waarbij getest wordt met een circa 25.000 kilo zware elektrische Volvo EC230. Hieronder zie je zo’n ding in actie, terwijl het nobel werk verricht.

Fair and balaced

Nu klinkt dit allemaal een beetje stereotyp voor de groene industrie krankzinnig, maar er zit wel een gedachte achter. En daar wij fair and balanced zijn, zullen we die ook maar even uitlichten. Al is het maar omdat het ook in perspectief brengt dat wat wij hier doen in Nederland, totaal geen zin heeft.

70 miljoen ton

De bedrijven achter deze houtverbranding, wijzen erop dat in Amerika alleen al, jaarlijks 70 miljoen ton houtafval verzameld wordt. En dat de helft daarvan ofwel verbrand wordt in open vuren, ofwel aan de elementen wordt overgelaten. Dit zorgt dan ook weer voor partikels en CO2 in de lucht. Het idee is dan natuurlijk om deze verspilling tegen te gaan. Als in: als je toch hout gaat verbranden, dan liever nog een beetje stroom opwekken.

Bedumer bos

De Nederlandse/Europese realiteit van biomassacentrales heeft laten zien dat het in de praktijk zo niet werkt, maar soit. Het is wel fijn dat als je nu ergens achteraf woont in Groningen, waar er nog geen stopcontacten zijn, je nu ook een Porsche Taycan kan rijden. Alleen wel dagelijks even het Bedumer bos in met de bijl om wat boompjes te kappen. Waarvan akte.