Autoblog Garage: we kopen een nieuwe dieselbeuker!

De ene auto (BMW 116d) gaat eruit, maar er komt een nieuwe in!

Nou, dat was ons een zoektochtje wel! Zoals je weet is er in de Autoblog Garage het een en ander veranderd. De BMW 325 ging er ietwat onverwacht uit en de Audi volgde snel. En zo ging ik van twee witte stations naar één grijze Mini. Om de tijd van de volgende auto te overbruggen, rijd ik in de BMW 116d van mijn vader. Heel erg tof, pa, dankjewel! Dit artikel is letterlijk en figuurlijk tweeledig. Enerzijds nemen we je even mee naar de zoektocht voor een nieuwe (tweedehands) auto, anderzijds blikken we terug op de tijd in de BMW 116d.

Het idee was om de 325d en A6 in te ruilen voor een Mini (dat wilde mijn vriendin heel graag) en een BMW F11 Touring (dat wilde ik heel graag). Voor haar was de A6 te groot en de E91 was voor mij nét te klein. Aanvankelijk wilde ik de E91 helemaal oprijden, maar ik zat een beetje met die ruimte. Ook had @bart1976 mij laten rijden in een 530d F11 met comfortstoelen en ja, dat rijdt meesterlijk.

Zoektocht

De zoektocht naar een goede 530d kon dus beginnen! Maar ik begon al vrij snel te twijfelen. Niet alleen omdat we op dat moment al twee exemplaren in de Autoblog Garage hebben van de F11, maar ook vanwege diens reputatie. Er zit heel erg veel op en er kan heel erg veel kapot aan zo’n ding. En ik was bang dat ik met de F11 hetzelfde ging beleven als de A6. Elke keer als ik in een grote bak zit, vind ik dat tof en ben ik ervan onder de indruk. Maar de lol om er eentje te hebben is voor mij minder groot, zeker omdat ik de ruimte niet echt gebruik. Beetje het McDonald’s effect.

Om te rijden is niets is leuker dan een lichtere auto. Dat heeft de Mini mij wel geleerd. Daar stap ik in om gewoon een rondje mee te maken, iets dat ik met de A6 eigenlijk niet deed. En met de 325d deed ik dat ook. Ik weet het, het is een redenatie van niets. Maar ik wilde iets dat ook een beetje fun was en zonder de F11 af te fakkelen, ze zijn niet ‘fun’. Heerlijk comfortabel, ja. Leuk om te sturen? Absoluut niet. Sterker nog, mijn A6 reed beter dan de F11’s die ik heb geprobeerd. Met name qua onderstel. Geen eerlijk vergelijk, uiteraard. Maar na een paar F11’s gereden te hebben wist ik één ding zeker: dit is mij te groot, te log en te zwaar.

Eisen voor de volgende auto

Maar ja, wat dan? Dan toch een maatje kleiner. Een paar dingen die ik wilde:

Krachtige doch relaxte zescilinder diesel

Stationwagon

D segment

Niet zwaarder dan 1.600 kg

Daarmee vielen twee auto’s af, alhoewel ik zeker bereid was om een van de bovenstaande eisen te laten varen. Ik ben namelijk verliefd op de Jaguar XF Sportbrake en de Alfa Romeo Giulia. Sterker nog, die twee bij elkaar en je hebt de ultieme garage! XF Sportbrakes met diesel (bijna altijd het geval) zijn heel betaalbaar op het moment.

Een dikke XF S Diesel met dat sportpakket: gaaf! Maar ja, ik durfde het niet aan. Vooral omdat de dichtstbijzijnde Jaguar-specialist 100 km verderop zit. Dat niet alleen, de auto is dus te groot en te zwaar voor mij. Maar man wat zijn ze mooi.

De Alfa Romeo Giulia is qua formaat perfect. Lekker licht, waanzinnig fraai en het rijdt uit de kunst qua handling. De enige twee nadelen: er is geen zescilinder diesel en geen stationwagon.

Drie opties

Als je een D-segment stationwagon met zescilinder dieselmotor wil, zijn er maar een paar opties. De Audi A4 Avant 3.0 TDI, de BMW 330d en de Mercedes-Benz C350 CDI Estate. Van die drie wil ik het liefste achterwielaandrijving, dus de Audi valt af (de quattro is best zwaar). De BMW heeft een zes-in-lijn, de Mercedes een V6 en is een ouder model. Dus kreeg de BMW voorrang. Wacht even, had ik al niet de ideale auto met mijn 325? Ja, eigenlijk wel, dus… Maar om eerlijk te zijn mis ik de 325d ook echt. En een speciale vermelding voor mijn garage. Ik heb werkelijk de beste BMW-specialist die ik mij voor kan stellen: alles wordt bijgehouden in het Kasio-systeem, ze spelden je niets extra an de mouw en heel chill: ze zijn enorm flexibel.

Dus de zoektocht kon beginnen. Het klinkt heel eenvoudig: mobile.de aanzetten en zoeken maar. Maar zo makkelijk was het niet. Gelukkig kon ik met hulp van Bart gaan zoeken en kijken op veilingen. Ik kwam er al snel achter dat in Duitsland er enorm veel 530d’s staan, maar de 330d en 335d zijn een stuk zeldzamer. Om een voorbeeld te geven, mijn zoekfunctie naar een 330d leverde telkens 20-30 resultaten op, ging ik over naar een 320d dan waren het er ineens 1.000.

Geen biturbo, geen xDrive (en wel hierom)

Ik noem net de 335d want die sloot ik aan het begin ook niet uit. Sterker nog, het leek mij wel een leuke upgrade om naar een 335d te gaan, dus ben ik ook daar naar gaan kijken. Ik heb enkele exemplaren gereden. Daar ben ik tot de conclusie gekomen: xDrive is niets voor mij. Ja, je hebt heel erg veel grip, maar het rijdt ook vrij saai. Die typische BMW-communicatie met stuurwiel, achterwiel en je bips ertussen is ook compleet weg.

Ook is xDrive een stuk zwaarder, die extra bak en as naar voren is toch een kleine 100 kg die je niet wil en dat ook nog eens op een plaats waar je het niet wil. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het rijdt net als een Audi… Daarbij raadde mijn garage het ook af: xDrive kent zijn issues (transferbox) en dat wat de ’35d’ motor zo bijzonder maakt (die extra turbo) kan ook kapot. Dus de keuze was simpel: zoek de mooiste 330d met achterwielaandrijving in het budget!

En zo struinden we het internet af. Weken heeft het geduurd. Misschien wel langer zelfs. Want je denkt: als er 20-30 modellen in aanmerking komen, waarom niet een daarvan kiezen?

Welke opties en uitvoering?

Nou, eerst moesten de opties kloppen. Want ik heb een vreemde set eisen qua specificatie. Ik wilde per se sportstoelen, groot navigatie en xenon of LED koplampen. Wat ik per se niet wilde: elektrische stoelen, xDrive en een panoramadak. Oh, en absoluut géén M Sportpakket. Ik weet dat het een populaire uitvoering is, maar ik vind het minder mooi. Ook hebben de meeste aangepakte F3X’s een M Pakket en dat maakt het al minder origineel.

Met M Sportpakket is maar zelden écht een verbetering qua looks naar mijn mening. Er zijn in mijn ogen maar heel weinig BMW’s die ervan opknappen. De voorzijde gaat nog wel, maar die nep-diffuser achter is echt te lelijk. Oh, en als het even kan een kleurtje. En aangezien in Nederland iedereen een gechipte 320i benzine M Sport heeft, wilde ik een non M-Sport maar dan wel met de dikke motor. Overigens heb je naast de M Sport ook nog de ‘standaard’, Modern Line, Luxury Line én Sport Line. Voldoende te kiezen dus:

Standaard Modern Line Luxury Line Sport Line M Sport M Performance

Waarom geen elektrische zetels? Nou, elektrische stoelen staan een paar centimeter hoger in de laagste stand en dan zit ik er niet lekker in. De magie van een panoramadak is mij altijd ontgaan. Het snoept daarbij ook nog eens 3-4 centimeter weg bij de hoofdruimte. Ook gaat het altijd kapot en zijn ze loodzwaar. xDrive mag duidelijk. Geen wit, zwart of grijs. Het aantal gegadigde auto’s daalde in heel erg rap tempo van 40 naar, eh, een paar.

Dunne spoeling in Nederland

In Nederland stonden er drie te koop, waarvan eentje met een klein navigatiesysteem en een andere met gewone airco. Ook stond er een witte met bijna alle opties en NAP! Maar helaas, alle drie waren gewoon auto’s met veel te veel werk eraan. Ook klopte bij eentje de kilometerstand niet. Er kwam af en toe een 330d op Marktplaats voorbij, maar er was altijd wel ‘iets’ mee. Het was duidelijk, ik moest in Duitsland gaan shoppen.

Maar dan wordt het nog moeilijker. Want daar kennen ze geen NAP en moet je de verkoper vertrouwen op zijn blauwe ogen. Gelukkig hielp Bart mij op de achtergrond met het scannen van de chassisnummers in het KaSIO systeem van BMW. Ik vond diverse exemplaren die interessant waren, maar er was altijd wel iets mis met de historie. En dan bedoel ik flinke gaten die gewoon niet kunnen kloppen. Een diesel die drie jaar stil staat? Of een schitterend exemplaar met Merino-leder! Gewoon te vinden vlak over de grens. Maar ook daar was er wat mis met de historie. En ja, zo dunt het aanbod echt flink uit.

Sportline!

Totdat ik op Kleinanzeigen (toen nog met Ebay ervoor) een 330d Sportline uit 2013 tegenkwam. Minder dan anderhalve ton op de klok en voorzien van Bi-xenon koplampen, sportstoelen en een groot navigatiesysteem. De auto stond te koop onder de rook van Hamburg. Dus enigszins in de buurt. Ik vuurde een hoop vragen af en kreeg telkens netjes antwoord.

De auto werd verkocht door een particulier die ‘m zeven jaar had en de tweede eigenaar was. Nadeel: niet al het onderhoud was aanwezig in het BMW-systeem. De eerste jaren wel, maar de laatste jaren niet. Ai. Aangezien de ietwat bijzondere specificatie mij wel interesseerde en alles er verder goed uitzag ben ik toch even een kijkje gaan nemen.

Daarvoor kon ik de BMW 116d pakken. 400 km heen en 400 km terug. De heenweg ging ik over de A1 bij de grens bij De Poppe en Bad Bentheim. Over de grens wordt de A1 de A30. Het was enorm druk, dus koos ik ervoor lekker 100-120 te rijden, gewoon met het verkeer meekachelen. En toen ik bezig was dacht ik: hoe zuinig kan zo’n auto dan echt zijn? Voor Osnabrück nam ik de afslag naar de A1 richting Bremen.

Hier zitten enkele stukken onbegrensd bij, maar ook erg veel stukken waren maximaal 120 km/u. Uitstekend voor mijn zuinigheidsritje. De BMW 116d is een bijzonder comfortbale metgezel. Lederen verwarmde zetels, een achttraps automaat, Harman Kardon geluidsinstallatie en een bekerhouder zijn ideaal.

In het echt

Mede dankzij de kleine winterbandjes is het afrolcomfort subliem. De rit naar Hamburg (eigenlijk een voorstadje ervan) verliep meer dan uitstekend. Zonder een centje pijn stapte ik uit voor mijn eerste koffiepauze. Ik kwam erachter dat ik vlak voor de plaats van bestemming pas zin had in een kopje koffie. Met andere woorden: je kan met gemak heel veel kilometers afleggen. In 4 uurtjes tijd was ik op de plaats van bestemming. Op het adres kon ik de auto al zien staan. Dat is altijd een leuk moment, dat als je de auto na twintigkeer op Mobile hebt zien staan, dat je ‘m in het echt ziet.

Uiteraard romantiseer je een auto veel te veel. Nu zijn de foto’s op Mobile en Kleinanzeigen veel scherper dan dan die op Marktplaats, dus je kan echt een goed beeld krijgen. De auto zat nogal onder het mos. Het was overduidelijk dat deze auto al een tijdje had stilgestaan.

De auto zelf was zeker niet 100% perfect. Links en rechts een paar plekjes en de velgen waren beschadigd. Maar voor een auto van deze leeftijd was het wat je mag verwachten. Zowel vader als zoon hadden een andere auto en ook de vrouw des huizes was voorzien. Ze vonden de auto te mooi om weg te doen, maar ze deden er verder ook niets mee. Uiteindelijk hebben ze de auto te koop gezet.

Uiteindelijk kon de verkoper een stapel facturen overhandigen die klopten met het KaSio systeem. Want het onderhoud werd weliswaar niet vermeld daarin, maar de kilometerstand is wel een paar keer ge-update in het systeem (terugroepactie, installatie nieuw sportstuurwiel). In dat opzicht zag alles er ook logisch uit. Het is altijd een gok, maar de mensen waren dermate keurig, vriendelijk en correct dat ik de gok aandurfde.

Proefrit

Ik mocht een proefrit maken met de auto. Daarbij viel vooral op dat de auto reed alsof ‘ie een tijd had stil gestaan. Ik voelde een versleten wiellagertje rechtsvoor en dat de banden niet rond waren. Het belangrijkste voor mij was de motor + bak. Die combinatie moest kloppen. En eenmaal warm gereden, waren de motor en bak beiden uitstekend.

Mensen, er gaat toch niets boven een zescilinder diesel met een degelijke automaat erachter. Ja, een viercilinder is zuiniger, maar de rust en kracht van de N57 is ongekend. De automaat was een heerlijkheid: deze schakelde vlot, soepel en Butterweich. Kortom, ik had eigenlijk na een paar kilometer al door dat dit ‘m moest gaan worden.

Voornamelijk omdat het een eenvoudige en beetje apart uitgevoerde versie is. Daarnaast had ik bij de verkoper een beter gevoel dan bij enkele andere handelaren in Duitsland. Daarnaast viel de prijs heel erg mee, ook niet onbelangrijk.

Over de prijs gesproken, daar waren we het snel eens. De auto stond al heel erg scherp te koop, zeker gezien het feit dat er nét voor 1.200 euro aan verspijkerd was om ‘m door de TüV te krijgen. Alles leek te kloppen, ik vind de aparte specificatie geweldig en ja, dan wil je ‘m gewoon hebben. De koop was dan al snel gedaan. Ik heb een aanbetaling gedaan en gezegd dat ik de auto later zou komen ophalen.

Einde BMW 116d

De terugweg met de BMW 116d was dus tevens eentje ter bezinning. Want wat vinden we er eigenlijk van? Nou, het is een geweldige auto om erbij te hebben. De 1 Serie van deze generatie kent een paar eigenaardigheden die een 3 Serie niet heeft. De zitpositie is mij ietsje te hoog (komt mede door de elektrisch bediendare stoelen). Over zitpositie gesproken, je ziet ietsje scheef in een 1 Serie (in een 2 Serie coupé ook trouwens).

De BMW 116d zonder chip is trouwens episch langzaam. Houd daar rekening mee. Standaard heeft ‘ie namelijk 112 pk en dat is anno 2023 niet echt veel. Er is overigens een nog tragere 114d (ja, echt). Qua prestaties komt de BMW 116d nu in de buurt van de 120d. Let wel, die kun je op zijn beurt weer kietelen naar 220 pk.

De BMW 1 Serie heeft zich geprofileerd als een allemansvriend die nergens echt de plank mis slaat. Het prettige is dat je de beleving van een grotere auto krijgt in een kleiner formaat. Die automaat is erg prettig, bijvoorbeeld.

Verbruik 116d

Maar het grootste voordeel van de auto is de combiantie van de prestaties en het verbruik. Van 0-100 km/u accelereren is in minder dan 8 seconden gedaan. Op de Autobahn haal je met gemak 220 echte kilometers per uur. Anderzijds, als je een beetje normaal rijdt doe je gewoon 1 op 20. Dat is serieus spaarzaam. Om even een idee te geven, ik heb op de rit van Nederland naar Hamburg en terug 800 km gereden. Er ging amper 40 liter in. Dat is een gemiddeld verbruik van 1 op 19,8. Let wel, ik reed gewoon 130 waar ik 130 mocht. Dus geen 88 km/u achter een vrachtwagen, maar gewoon normaal snelweg gebruik.

Het betekent gewoon dat je enorme stukken overbruggen voordat je moet tanken. En ja, er zijn EV-rijders die zeggen dat het noodzakelijk is om om de 2 uur een half uur pauze te houden, maar dat kan dus ook gewoon in de 116d. Het voordeel is dat het niet hoeft en je eigenlijk nooit bezig bent met hoe voel range je nog hebt. Een pauze voor koffie komt toch altijd eerder.

Dus, hoe moet de BMW 116d samenvatten? Een financieel verstandige keuze! Je hebt (in deze specifieke uitvoering) alle luxe en comfort van een grote BMW, maar met de maandelijkse kosten van een nette Focus. Nuchter beschouwd heb ik eigenlijk niets meer nodig. Pa, bedankt voor het lenen! Ik zal ‘m met een vers oliebeurtje inleveren!

Kortom, we hebben een nieuwe AB duurtester gekocht! Rest ons een dingetje, het apparaat moet naar Nederland. Maar ja, hoe gaan we dat doen? Nou, dat gaan we lezen in deel II van de introductie!