BREEK: Alpine F1 Team gaat Renault F1 vervangen - Autoblog.nl

Alpine F1 Team wordt een Formule 1 team en zal Renault Sport gaan aflossen.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. Renault Sport is binnenkort niet meer aanwezig op de Formule 1 paddock. Tegelijkertijd maakt juist Alpine F1 Team een glorieuze comeback.

Renault Sport wordt Alpine F1 Team

En het gaat nog snel gebeuren ook. Vanaf 2021 (het volgende eizoen dus) zullen er geen Renaults aan de start verschijnen. Het team wordt simpelweg omgedoopt tot ‘Alpine F1 Team’ en de auto zal gebruik maken van de Renault E-Tech motor. Een ‘Alpine-Renault’ dus. Cyril Abiteboul blijft teambaas, met Esteban Ocon en Fernando Alonso als coureurs. Heel kort door de bocht kun je zeggen dat ze nieuwe kleding krijgen bij het Franse team uit, eh, het Britse Enstone.

Racehistorie

Volgens Renault is de keuze heel erg logisch. Alpine is een merk met enorm veel racehistorie. Dat klopt weliswaar, maar de hoogtepunten van Alpine waren gelijktijdig met die van Creedence Clearwater Revival. Een tijdje geleden, dus. Renault bevestigd nogmaals dat ze van plan zijn door te gaan in de Formule 1 (onder de naam Alpine F1 Team) en dat ook de komende vijf jaar zullen doen.

Raar

De keuze voor Alpine is enerzijds logisch, maar vooral heel erg raar. Het merk Alpine bestaat uit één auto, die nota bene door Renault Sport gebouwd wordt. De toekomst van dat ene model is door de vele corona-bezuinigingen vooralsnog vrij onzeker. Om daar een heel Alpine team van te maken, is misschien een beetje te veel. Dat is net zoiets als een compleet F1-team runnen om een crossover en sedan aan de man te brengen. Oh.

Kleurstelling Alpine F1 Team

Wel gaaf: de kleurstelling van de nieuwe Alpine Formule 1-auto’s. Het kenmerkende zwart-geel van Renault komt te verdwijnen. In plaats daarvan komt de Franse driekleur weer terug. Alsof Vaillant weer een F1-team gaat beginnen. Bijzonder gaaf en een leuke (al dan niet onbedoelde hoedtik) naar de allerbeste coureur aller tijden.

Onduidelijk

Ondanks een uitgebreid persbericht, is het even onduidelijk wat ze nu willen bereiken. Renault is een gigantische fabrikant dat bijna overal ter wereld auto’s verkoopt. Alpine is een klein merk, dat bijna niemand kent. Als je dan toch bezig bent met marketing, maak er Alpine by Renault van (of andersom). Dat je voor beide merken reclame kunt maken. Aan de andere kant, Cupra is nu een merk, net als DS. We leven in bijzondere tijden.

De Alpine F1 Team auto’s zullen vanaf 2021 aan de start verschijnen.