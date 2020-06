BREEK! Afbeeldingen BMW 4 Serie gelekt!

De BMW 4 Serie is gelekt! Nooit geweten dat Adriaan van Hooijdonk stiekem Arjan Ederveen bleek te zijn…

Sommige dingen zie je wel aankomen, maar stiekem hoop je op wat anders. Als je 2 borden chili con carne hebt gegeten hoop je sanitaire pitstops uit te kunnen stellen, maar je weet dat dat niet gaat gebeuren. We hopen allemaal dat Williams het gaat overleven in de F1, maar je weet dat die kans enorm klein is.

Nieuwe BMW 4 Serie

Met de nieuwe BMW 4 Serie is dat exact hetzelfde. Je weet dat die gekke neus erop komt, maar je hoopt dat de LSD bij het designteam uit zal werken en dat ze op het laatst gewoon een nette, keurige en fraaie grille in de vorm van twee historische verantwoorde nieren plaatsen. Nu zijn de échte afbeeldingen van de BMW 4 Serie gelekt en warempel: die gekke neus zit erop! Dat niet alleen, om die grille ziet een gekke lijn om die grille te accentueren. Zo sexy als extra neusharen in een iets te grote neus.

Onmiskenbaar BMW

Er kunnen veel redenen zijn voor die Jan jaap van der Wal-look. Er zit natuurlijk een verschil tussen wat men mooi vind en wat goed verkoopt. Daarbij is men op diverse markten er zeer gecharmeerd van om de merklogo’s juist groot te uit te voeren. De grille is natuurlijk geen logo, maar wel degelijk een onmiskenbaar BMW-ontwerp.

Single Frame Grille

Aan de andere kant, toen Audi de A8 W12 introduceerde met de Single Frame Grille waren de negatieve reacties ook niet van de lucht. Tegenwoordig weten we niet beter. Sterker nog, er zijn kits in omloop waardoor je je pre-SFG Audi kunt voorzien van zo’n muil. Uiteindelijk gaan we er dus gewoon aan wennen.

Hartge 6 Serie

Reken maar dat er genoeg aftermarket oplossingen komen voor een dergelijke neus. Sterker nog, het was Hartge dat een vooruitziende blik had met een bumperset voor de BMW 6 Serie, waarmee je een dergelijke lelijke neus op je E63 kon plamuren. Of er een correlatie is weten we niet, maar Hartge is niet veel later failliet gegaan. We trekken geen oordelen, we benoemen slechts feiten.

Dikke motoren

Enfin, terug naar de 4 Serie. De auto zal binnenkort onthuld gaan worden. Op de afbeeldingen kunnen we zien dat de rest van de auto best fraai is. De zijkant met opwaartse lopende taillelijn doet denken aan de huidige Mercedes-Benz C-Klasse coupé. In technisch opzicht is de auto gelijk aan de BMW 3 Serie (G20).

Verwacht dus de dikkere motoren (20i, 30i, 40i) en natuurlijk een M4 en M4 Competition. Ook zullen er vast een paar diesels komen. Een cabriolet eveneens, ditmaal weer met klassieke stoffen kap waarschijnlijk. Meer informatie over de nieuwe BMW 4 Serie heeft @RubenPriest verzameld in dit artikel!

Bron: BMWWorld via Instagram