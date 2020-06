Landhuis heeft ondergronds dorp als garage

U wilde iets unieks? Zo hebben we de parking van een huis met garage nog niet eerder gezien.

Met de huidige omstandigheden in de Verenigde Staten denk je wel twee keer na voordat je een drukke Amerikaanse stad bezoekt. Wat dat betreft kun je beter de rust en stilte opzoeken op Amerikaanse grond en dat doen we vandaag met dit landhuis in Maryland.

We kunnen het hebben over het huis zelf, maar het echte spektakel is onder de grond te vinden. Want hoe deel je een huis met garage op unieke wijze in? Een standaard garage is immers ook zo saai en kil. Deze woning geeft in elk geval een zeer interessant voorbeeld hoe het ook kan.

Dit huis heeft een garage met een aparte aanpak. Onder de grond is een dorp opgezet. Er zijn zogenaamde winkeltjes en straten. In die straten staan auto’s geparkeerd, in dit geval de autocollectie van de verkopende partij. De collectie bestaat uit klassieke auto’s en de garage is ook met dit thema opgezet.

In de garage van het huis in Potomac, Maryland staan onder meer een Jaguar E-Type (uiteraard), een Citroën 2CV en een vooroorlogse auto uit de jaren twintig of dertig.

De woning staat op 4 hectare grond. Er is een optie om 2 hectare bij te kopen. Er zijn zeven slaapkamers en acht badkamers in het landhuis. Op het stuk grond staat ook nog een gasthuis met twee slaapkamers en een badkamer. Laten we ook niet het poolhouse vergeten met een keuken en badkamer. En oh, er is ook nog een verwarmd zwembad en een tennisbaan.

In Potomac is de grondprijs een stuk lager in vergelijking met drukkere gebieden in de Verenigde Staten (of Nederland). Voor de vraagprijs van dit huis koop je een topvilla in het Nederlandse Gooi met veel minder grond tot je beschikking. De bewoners willen omgerekend 4 miljoen euro voor het huis. (via Washington Fine Properties)