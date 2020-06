Autoverkopen van mei 2020 bekend

Staat de Tesla Model 3 weer bovenaan in het lijstje van de autoverkopen van mei 2020?

De cijfers van de autoverkopen van mei 2020 zijn bekend. Ondanks dat de showrooms gewoon open konden blijven, ging het niet al te best. De coronacrisis laat ook hier zijn sporen achter.

Coronacrisis

Enerzijds durven mensen niet direct naar buiten, maar waarschijnlijk hout men liever even de hand op de knip in economisch gezien onzekere tijden. Ook is de productie van diverse fabrieken stil komen te liggen. Dat blijkt uit de cijfers van de BOVAG.

Dramatisch

De verkopen waren wederom dramatisch. In mei 2020 werd er 59,2% minder verkocht dan mei 2019, wat op zich zelf ook niet echt een topmaand was. In mei 2020 werden er slechts 14.934 auto’s verkocht, terwijl vorig jaar in de zelfde periode er 36.601 personenwagens werden verkocht. Voor de goede orde: met verkocht wordt bedoeld: op kenteken gezet.

Vreemde periode

Het is dus een beetje een vreemde periode. In het hele jaar zijn er slechts 133.325 auto’s verkocht. Om een goed beeld te krijgen, vorig jaar lag dat aantal op 184.753 auto’s. Voor wie dacht dat de verkopen van de Tesla Model 3 (de best verkochte auto van 2019) in elkaar waren gezakt: dat valt mee. Er werden 157 Model 3’s op kenteken gezet. 8 keer zoveel als alle exemplaren van de Model S en Model X bij elkaar.

Positieve voorspelling

De voorspelling is dat verkopen weer iets zullen stijgen de komende tijd. De productie van de auto’s komt weer op gang. Ook gaat binnenkort de subsidieregeling voor elektrische auto’s voor particulieren van start. Op een nieuwe auto kun je 4.000 euro subsidie krijgen.

De populairste merken van mei 2020:

Kia (1.782 auto’s) Volkswagen (1.570 auto’s) Peugeot (1.175 auto’s) Renault (934 auto’s) Opel (900 auto’s)

De populairste modellen van mei 2020: