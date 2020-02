Gelekt: nieren BMW 4-serie worden NOG groter

Zijn ze helemaal gek geworden?

Als je bij het zien van de gelekte foto’s van de M3 dacht dat het niet erger kon, heb je het mis. Op nieuwe beelden van de 4-serie zijn namelijk zo mogelijk nog grotere nieren te zien. Je gelooft het niet.

BMW zette de grote nieren-trend in met de nieuwe X5. Bij de X7 was de grille alweer een slagje groter. Ook de nieuwe 7-serie kreeg opvallend grote neusgaten. Dit was voor veel mensen toch even wennen, op z’n zachtst gezegd. Daar gunt BMW ons echter niet veel tijd voor, want met de nieuwe 4-serie wordt de grille pas echt gigantisch.

Weliswaar bereidde BMW ons een béétje voor met de Concept 4, maar ja, dat is een concept. Zo’n grille haalt natuurlijk nooit het productie stadium. Toch…? Niets blijkt minder waar te zijn, want BMW doet er juist nog een schepje bovenop. Kijk zelf maar:

De nieren zijn dusdanig opgeblazen dat ze bijna tot een geheel zijn versmolten. Bij een nadere inspectie is echter te zien dat er achter de kentekenplaathouder nog een scheiding loopt tussen de twee nieren. Waarschijnlijk zullen de nieren wel in een omlijsting gevat worden.

Van de auto op deze beelden kunnen we wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat het de 4-serie is. Alles komt namelijk overeen met de camoufleerde testauto’s. De 4-serie krijgt hiermee dus een nog grotere grille dan de M3. En die wordt al gigantisch.

Door alle ophef over de nieren zouden we bijna vergeten dat de auto ook nog een achterkant heeft. Deze is ook al te zien op de gelekte foto’s. We zien flinke achterlichten die sterk overeenkomen met de concept car. Als de auto verder ook zoveel lijkt op de Concept 4 komt het wel goed met de auto. Zolang je aan de achterkant blijft welteverstaan.