Tesla moet Model 3 terugkopen vanwege slechte Autopilot

De rechter heeft besloten dat Tesla een Model 3 moet terugkopen. De Autopilot werkte niet (goed).

Tesla’s zijn zeer vooruitstrevende auto’s. Dat moet je ze nageven. Het is niet eens het feit dat ze elektrisch zijn. Dat is al een tijdje geen USP meer, want tegenwoordig zijn er zat merken waarbij je terecht kan. Nee, bij Tesla nemen ze het hele concept auto opnieuw onder de loep. De revolutionaire technologieën, gadgets en vondsten zijn niet allemaal even nuttig of nodig, maar het onderscheidt Tesla wel van alle andere fabrikanten.

Echter, die vernieuwingsdrang gaat uiteraard gepaard met de nodige groeipijnen. Er zijn al de nodige voorbeelden geweest als het gaat om bouwkwaliteit, afwerking, materiaalgebruik en allerlei fabricagefouten. Zie het als opstartproblemen (waarbij de meeste auto’s overigens gewoon prima zijn). Voor vandaag hebben we een andere voor je: de Auto Pilot. Deze functie zorgt voor bijna nog meer discussie of waterstof, zonne-energie of elektrisch rijden de toekomst is.

FSD / Autopilot

Wat is er gebeurd? Een Duitse rechter heeft bepaald dat Tesla een Model 3 moet terugkopen van een klant die niet geheel tevreden was. De reden was de Full Self Driving-feature (FSD) van de Autopilot. Het idee daarvan is bijzonder gaaf in theorie. Een auto die zichzelf kan rijden. Er zijn echter twee problemen. Het is een heel erg dure optie en de optie werkt nog niet. Het is namelijk nog een Beta-versie.

In Europa is de Full-Self Driving-functie is nog niet beschikbaar, maar je moet het wel bestellen als je er later gebruik van wil maken. Dat had een man in Duitsland gedaan, maar het leverde niet het gewenste resultaat op. Zo kon de auto niet op de snelweg automatisch inhalen. Op op- en afritten was het stuurgedrag niet goeden deed het denken aan een ‘dronken tiener’.

Tesla moet Model 3 terugkopen

De rechter stelde de Duitse Tesla-eigenaar in het gelijk. Tesla moet nu dus de auto terugkopen, voor het volledige bedrag. De auto doet simpelweg niet wat Tesla op zijn website belooft. Tesla is het er overigens niet mee eens. Volgens hen zijn er geen issues. Zij zullen dan ook in hoger beroep gaan na de uitspraak.

Overigens is het niet zo dat je de Full Self Driving functie in de VS wel gewoon kunt krijgen. Ja, kan het bestellen en je mag ervoor betalen, maar dan moet je wel door Tesla goedgekeurd worden. Ze hebben een Safety Score-overzicht en als je daaraan voldoet, dan kun je in aanmerking komen om de FSD-functie te kunnen gebruiken.

Via: Der Spiegel.