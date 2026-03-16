BREEK: BMW bouwt deze moddervette M3 Touring 24H als station-raceauto!

Van 1-aprilgrap naar racemonster!

Dit artikel komt wat later online dan gehoopt. Dat heeft er alles mee te maken dat we even met stomheid geslagen waren door dit nieuws. Even bijkomen, en daar komt ie. BMW bouwt van de M3 Touring een raceversie voor de 24 Uur van de Nürburgring!

De grote grap: BMW presenteerde deze auto vorig jaar als 1-aprilgrap. Autoliefhebbers reageerden er veel positiever op dan BMW had kunnen hopen. Het bereikte meer dan een miljoen gebruikers en genereerde meer dan 1,6 miljoen weergaven. Helaas bleef het bij een concept met een gebbetje. Het zette BMW aan het denken: moeten we het niet gewoon écht doen? Het antwoord: ja!

Onderhuids een bestaande raceauto

In acht maanden tijd heeft BMW de snelle station omgebouwd tot raceauto die dus BMW M3 Touring 24H heet. Hij komt als eerst in actie tijdens de NLS2, dezelfde race als waarin Max Verstappen zijn debuut maakt. Onderhuids is de Touring-raceauto een M4 GT3 EVO, maar dan dus met het uiterlijk van de station. De BMW M3 Touring 24H is 200 millimeter langer en, inclusief de achtervleugel, 32 millimeter hoger dan de BMW M4 GT3 EVO.

BMW refereert met de livery naar de 1-aprilstunt. Je vindt er verschillende reacties die onder de 1 aprilgrap op sociale media werden geplaatst met erbij de tekst: jullie hebben erover gedroomd, wij hebben hem gebouwd. Met dit uiterlijk ga je hem alleen zien tijdens de voorbereidingsraces. Voor de 24-uursrace krijgt de BMW M3 Touring 24H een andere speciale kleurstelling.

Het team

De auto wordt gerund door Schubert Motorsport en krijgt vier BMW M-fabriekscoureurs: Jens Klingmann (DUI), Ugo de Wilde (BEL), Connor De Phillippi en Neil Verhagen (beide VS). De auto zal deelnemen in de SPX-klasse, net als de HWA EVO R, de 190E-restomod.

BMW M Motorsport-baas Andreas Roos reageert: “Een project zoals de BMW M3 Touring 24H heeft nog nooit eerder bestaan ​​bij BMW M Motorsport. Hartelijk dank aan iedereen die zich met hart en ziel heeft ingezet voor deze unieke auto en hem tot leven heeft gebracht. Ik ben dolenthousiast – en tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat onze fans, die nergens zo dichtbij zijn als op onze tweede thuisbasis op de Nürburgring, net zo enthousiast zullen zijn. Ik beloof alle fans een geweldige show en kijk uit naar een evenement van ongekende klasse.”

Alsjeblieft BMW, laat dit niet weer een 1-aprilgrap zijn. De testbeelden zijn alvast een goed teken.