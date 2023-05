BMW gaat weer normaal doen qua design

BMW belooft dat er weer een tijdperk van ‘clean’ design aan zit te komen en dat zou goed nieuws moeten zijn.

Tsja, BMW. Afgelopen week kwam ik voor het eerst de neusgaten van een BMW XM tegen (die nog verlicht zijn ook) en opvallend is het wel, maar echt mooi is het niet. “Polariserend” is dan ook een gepaste term voor BMW design in 2023. Of het nou mooi of lelijk is, dat maakt eigenlijk niet uit. Want het zorgt in ieder geval voor meningen en hype. En BMW lacht ondertussen in hun vuistje, want ze blijven maar recordjaren draaien. Het lijkt de zelfverklaarde fanboys dus meer pijn te doen dan de daadwerkelijke kopers.

Clean design op komst

Toch worden de negatieve meningen niet allemaal genegeerd als het aan hoofddesigner Adrian van Hooydonk ligt. Die zegt dat de designtaal van BMW weer op het punt staat om te veranderen. En dat zou goed nieuws moeten zijn. Allereerst legt Van Hooydonk uit wat de reden is voor de huidige keuzes, alsook de keuzes die BMW altijd heeft gemaakt. Hij zegt namelijk dat BMW altijd op zoek is naar iets nieuws en baanbrekends. Zit wat in: je kunt zeggen wat je wil over het design van BMW, maar deel van de eenheidsworst is het zeker niet.

Volgens Van Hooydonk gaat het allemaal om vooruit kijken. “Design heeft vaak tijd nodig. De dingen die we nu mooi vinden, zijn niet per definitie over 10 jaar nog mooi. Andersom werkt het ook. Wat nu voor verschillende meningen zorgt, kan goed opdrogen.” Daarbij wordt natuurlijk een linkje gemaakt naar de ‘Bangle’-periode, wat voor de huidige periode de meest controversiële periode van BMW-design was.

Toekomst

Maar goed, de toekomst dus. BMW staat op het punt om hun design weer om te gooien. Volgens Van Hooydonk wordt ‘clean’ één van de speerpunten. Dan heb je het natuurlijk direct over de grille. “De BMW-grille heeft vele vormen en maten aangenomen in het verleden. We kunnen daar eigenlijk alles mee doen.” Wel bevestigt de Nederlandse ontwerper dat de grille beter in het geheel gaat passen en de algehele proporties beter bij de proporties van de auto gaan passen.

Er gaan al geluiden in de wandelgangen dat het design van de BMW i Vision Dee zoals hierboven de toekomst gaat schetsen. In ieder geval de brede, platte grille zou wel eens een intrede kunnen maken bij de aankomende BMW 3 Serie. We wachten af. (via TopGear)