Chinese automerken nu al voorbij aan Japanse

Chinese automerken zijn buiten China al populairder dan Japanse automerken buiten Japan.

Het is wel grappig om te zien hoe weerstand om kan buigen in acceptatie. In de jaren ’60 en ’70 was het voor de Japanse autofabrikanten lastig om in Europa auto’s te verkopen. Het duurt even voordat je naam maakt als fabrikant. In de jaren ’80 en ’90 was gebeurde precies hetzelfde met auto’s van Zuid-Koreaanse komaf. Tegenwoordig zijn deze Aziatische merken gewoon de gevestigde orde.

In dat opzicht is het dus wel een voorbode van wat er gaat gebeuren met de nieuwe Chinese merken waar iedereen zo sceptisch over is. Dat is logisch, we zijn immers altijd bang voor het onbekende.

Chinese automerken buiten China

Maar we praten dan nu wel alsof het ‘iets is dat ooit gaat gebeuren’ en dat is niet correct. Het is namelijk al aan het gebeuren. China is namelijk hard op weg om Japan voorbij te streven als het gaat om verkopen buiten de eigen grenzen. En nee, die rijden niet rond in Europa. Opmerkelijk genoeg zijn Rusland en Mexico twee enorme afzetmarkten voor Chinese automerken. Daar komen we zo nog eventjes op terug.

Japan was altijd het grootste exportland, voor Duitsland en Zuid-Korea. Maar China gaat er als een malle voorbij, aldus Carscoops. Dat komt voornamelijk doordat China enorm hard groeit als het gaat om auto-export. Nikkei Asia meldt dat van januari tot november er 4,41 auto’s Chinese auto’s buiten China zijn geleverd.

Japan KAN nog terugslaan

Japan doet het relatief gezien goed, want het verkocht 15% méér in dezelfde periode een jaar eerder, maar blijft steken op 3,99 miljoen automobielen. Het moet dus wel heel erg raar lopen dat China niet voorbij steekt in 2023. De cijfers van december 2023 zijn logischerwijs nog niet bekend. Japan KAN dus nog in theorie een monsterlijke topmaand beleven, maar we achten die kans klein.

Zoals gezegd is Rusland het grootste exportland. Maar liefst 730.000 Chinese auto’s werden daar verkocht. Nummer twee is Mexico met 330.000 auto’s. Diverse Chinese automerken zijn zich nu aan het beraden op fabrieken in de VS, om zo de heftige importtaksen te kunnen omzeilen. Inderdaad, precies wat de Japanse merken ook gedaan hebben.