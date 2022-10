Breek: BMW zegt sorry tegen Limburgers, geeft geld

BMW zegt sorry, maar daar laten ze het niet bij.

Ondanks dat we in Nederland niet een groot aantal automerken hebben, heeft ons landje ook een beetje geschiedenis. We hebben natuurlijk ons Neerlands trots Donkervoort. Spyker schijnt volgens Spyker nog lang niet dood te zijn, alhoewel we er al jaren niets van gehoord hebben (betalingsherinneringen daargelaten).

Maar we hebben natuurlijk ook VDL in Nederland, ook wel bekend als Nedcar en officieel VDL Nedcar, een grote fabriek in het zuiden van het land. Daar zijn een hele hoop auto’s gebouwd. Na een periode van Volvo’s en Mitsubishi’s liepen er Mini’s en BMW’s van de band.

BMW zegt sorry

Deze samenwerking is vrij abrupt ten einde gekomen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de BMW’s en MINI’s tot 2030 te blijven produceren in Born. Dat gaat niet gehaald worden, BMW vervroegde de uittreding met 7 jaar!

Al in 2023 wilde BMW de biezen pakken en vertrekken uit Born. Vorige maand kwam er een (klein beetje) goed nieuws in de vorm van een verlenging. Slechts van 4 maanden, maar voor VDL is dat 4 maanden extra ademruimte om een nieuwe partner te vinden.

Geld (bonbons en bloemen niet bekend)

Maar dat is slechts een doekje voor het bloeden. De actie van BMW is in principe begrijpelijk doch onvergeeflijk. Gelukkig heeft BMW spijt van de actie en sturen ze een bloemetje. Of Caroline Tensen gebeld werd, is niet duidelijk. Maar er is meer. BMW begrijpt dat je het met een ‘sorry’ niet red en compenseert VDL in de financiële zin des woords. Concreet: BMW maakt tientallen miljoenen euro’s over naar VDL vanwege het te vroeg verscheuren van het contract.

Het gaat om de somma van maar liefst 49 miljoen euro. Of nou ja ‘maar liefst’, stiekem valt het best tegen als er rekening mee houdt dat NedCar dit jaar al 55 miljoen winst heeft gemaakt (gelukkig) en ze het zes jaar zonder partner moeten doen.

Wie de nieuwe partner gaat worden, is nog niet bekend. Wellicht een nieuwe grote speler op het gebied van elektrische auto’s? Een merk als Lucid, Rivian, XPeng of Nio zou perfect VDL kunnen gebruiken ‘hub’ voor Europa. Deze merken opereren buiten de EU en moeten derhalve flinke importtaksen betalen. Dan is het ideaal om de exemplaren bedoeld voor de EU hier ook te maken.

