Een verrassende en verrassend betaalbare gepantserde auto

Een betaalbare gepantserde auto, die ook nog eens een plug-in hybride is.

Het is niet voor iedereen, maar het is wel eens interessant om in de wereld van beveiliging en pantsering te duiken.

Staatshoofden, ministers en echte VIP’s worden nog wel eens rondgereden in spuugdure, gepantserde auto’s. Je kent ze wel, dikke Duitsers die zonder bepantsering al een twee tot drie ton kosten. Met meer bescherming gaat de prijs zomaar een paar keer over kop, een aanschafprijs van een miljoen is zeker ook niet uitgesloten.

Gepantserde auto’s

Voordat we het “testobject” aan je voorstellen, duiken we eerst maar eens in de wereld van bepantsering. Gepantserde voertuigen zijn er op deze aardkloot om de inzittenden te beschermen. Je denkt wellicht eerst aan VIP’s zoals een minister, president of koning, maar er zijn ook diverse militaire en wetshandhavingsoperaties die niet met een standaard auto op pad gaan. De markt is dus misschien toch iets groter dan je vooraf bedenkt.

Als je de knal hoort, dan ben je al te laat. De kogel die de loop van een geweer of pistool verlaat, gaat zo snel dat het onze zintuiglijke waarneming te boven gaat. Het is een van de redenen waarom slow-mo-video’s waarin verschillende objecten worden beschoten, zo populair zijn. Een beetje kogel gaat dus best hard. Uit de natuurkunde weten we dat snelheid in het kwadraat meetelt om de kracht te bepalen. Vandaar dat je remafstand niet recht evenredig stijgt met het toenemen van de snelheid.

VPAM-4, VR4, B4 – soorten bepantsering

De mate van bepantsering wordt met classificaties aangeduid, van VPAM PM1 t/m 14. Er zijn diverse standaards en verwarrend genoeg wordt VPAM-4 ook wel aangeduid met VR4 of B4. VR11 tot en met VR14 is in principe gereserveerd voor militaire voertuigen. Of een auto het predikaat VR4 of VR7 krijgt, hangt af van welk kaliber kogel kan worden tegengehouden.

Om je ook maar uit de droom te helpen: alles kan kapot, zoiets als volledige veiligheid bestaat niet. Er sneuvelen immers ook nog wel eens wat bemanningen in tanks.

Het is niet alleen het kaliber kogel wat een verschil maakt, maar ook de afstand en hoe vaak je op een auto schiet. Tijdens de tests wordt een gepantserde auto beschoten vanaf een afstand van 10 meter. Het zijn drie schoten in een driehoek van 120mm die moeten worden gestopt. Natuurlijk gaat schot vier er niet in één keer dwars doorheen, maar je snapt het idee.

Dik Duits of Brits premium staal

De “standaard” gepantserde auto kunnen velen van jullie uittekenen. Duitsland is hofleverancier van limousines en SUV’s, hoewel je bij die laatste categorie ook wel bij Range Rover kan winkelen. Sommige staatshoofden geven echter de voorkeur aan een ander merk. Prinses Beatrix was verknocht aan haar Volvo S80 (schijnbaar met stoffen achterbank, want dan gleed ze minder weg) en de Franse president rijdt graag een auto uit eigen land.

De DS7 Elysee wordt DS 7 VAUBAN

De DS 7 ÉLYSÉE die met de hand werd gebouwd voor de president van Frankrijk bleek de weg vrij te maken voor een kleine serie gepantserde uitvoeringen. Nog even opfrissen: de DS 7 ÉLYSÉE was ook gepantserd, maar had ook een 20 centimeter langere wielbasis. Dat was een brug te ver/ te kostbaar en wellicht niet nodig voor de gemiddelde klant.

DS Automobiles en WELP Group ontwikkelde samen een meer toegankelijke versie van de kogelvrije DS7: de VAUBAN. Die naam is natuurlijk niet zomaar gekozen, maar verwijst naar Sébastien Le Prestre de Vauban. De Franse bouwmeester maakte veel vestingwerken waarvan een groot deel nu UNESCO-werelderfgoed is.

Tips voor als je bedreigd wordt

Neem nooit twee keer dezelfde route. Hoe meer er vooraf gepland kan worden, hoe makkelijker het wordt. Geplande chaos is wellicht het beste.

Voor de echte high-value targets wordt niet één, maar meerdere auto’s ingezet. De tweede auto rijdt voorop als verkenningsvoertuig en het derde voertuig geeft dekking van achteren. Nog meer auto’s is beter, want dan is er ook verwarring te creëren. Bij de DS7 Vauban is niet direct heel goede te zien dat deze gepantserd is, dus weet je in een karavaan wellicht niet direct in welke auto de VIP met vijanden zit.

DS7 Vauban – verrassend voordelig gepansterd

Voor de DS7 Vauban kozen de Fransen ervoor om niet een loeizwaar, heftig gepantserde auto te bouwen. Agiliteit, het kunnen rijden met een B-rijbewijs en een bescheiden prijs zijn daar de voordelen van.

De waardevolle lading aan boord zit uiteraard in de passagierscel, dus die delen moeten allemaal bepantserd worden. De zijdelen, A-, B-, C- en D-stijlen, de deuren en het glas is allemaal steviger uitgevoerd. Tussen achterbak en achterbank is gepantserd glas en een plaat gemonteerd.

Er is niet alleen gebruik gemaakt van speciaal staal, maar ook van Aramide vezels en HPPE (High Performance Polyethylene) vezels. De dikte van het glas groeide van 4 naar 22mm, maar de ramen kunnen nog wel open.

Totaal is de DS7 Vauban slechts 164 kg zwaarder dan de DS7 waarop die gebaseerd is. Het totaalgewicht van 2054kg valt dan ook reuze mee. Overigens is daarvoor wel één van de zitplaatsen opgeofferd, de DS7 Vauban is een vierzitter.

Een gepantserde plug-in hybride

Gepantserde auto’s worden nooit op de basisversie gebaseerd, er moet namelijk sowieso extra gewicht worden meegezeuld. Dus koos DS Automobiles voor de DS7 E-TENSE 4×4 300, de 300 pk sterke PHEV. Die sprint nu in 6,1s naar de 100 ipv 5.9s. Dat is meer dan snel genoeg. Voordeel is bovendien dat veel overheden graag (deels) elektrisch rondrijden, zeker in binnensteden.

Ik mocht ook een rondje over een testbaan in de buurt van Parijs. Uiteraard viel daar de regen met bakken uit de hemel, volgens de testrijder die ons begeleidde was het al in geen maanden droog geweest.

Zelfs met 4 man aan boord was er prima te sturen met de DS7 Vauban. De DS ACTIVE SCAN SUSPENSION dompelt je niet in een bad van comfort, maar zelfs met uitwijkproeven en hoge snelheidsbochten bleef de DS7 Vauban zich gedragen.

Wat kost dat dan en voor wie is het wat

De prijskaartjes voor de dikke Duitsers lopen vaak in de tonnen en ook de DS7 Vauban is niet bepaald een koopje. Toch is de kale prijs van 165k zomaar minder dan de helft van wat andere gepantserde auto’s kosten. Daarmee komt een gepantserde auto binnen bereik van een grotere groep bijvoorbeeld lagere overheden.

Minimaal net zo interessant is de markt van wetshandhavers. Die hebben nu ook een kleine vloot aan dikke offroaders (G-klasse, Land Cruiser) en dikke Duitsers met bepantsering. Vergeleken daarmee is de DS7 Vauban een koopje en biedt vaak precies genoeg bescherming voor de taken die moeten worden uitgevoerd. Als er binnenkort een DS7 met blauwe lampen achter je verschijnt, ga dan toch maar aan de kant.