De laatste kleine benzine-GTI gaat met pensioen.

Volkswagen viert dit jaar het vijftigjarig bestaan van de Polo. Het Golf-broertje krijgt op de valreep nog met een tegenslag te maken in zijn jubileumjaar. De leukste versie van de huidige generatie – de Volkswagen Polo GTI – is uitverkocht in Nederland en België.

Oplettende lezer en Polo GTI-rijder Diederik ontdekte dat de Polo GTI was verdwenen uit de Nederlandse en Belgische configurator. Wat zit daar achter? Volkswagen Nederland bevestigt het einde van de huidige Polo GTI in Nederland en België: ”Hij is inderdaad voor Nederland uitverkocht. De productie loopt overigens nog tot week 12 volgend jaar.” Vlak erna zal de elektrische Polo GTI zijn debuut maken. ”Medio volgend jaar komt inderdaad de ID.Polo GTI”, zegt de VW-woordvoerder.

Die productie is dus voor andere markten zoals thuisland Duitsland waar de GTI nog wel even nieuw wordt verkocht. Mocht je dus nog graag een nieuwe Polo GTI samenstellen, dan moet dat in het buitenland. Hoeveel voorraadmodellen er nog voor de Nederlandse en Belgische markten zijn, is op dit moment niet bekend. We weten ook nog niet of er een speciale laatste Polo GTI verschijnt.

Zes generaties Polo GTI

Met het sluiten van de Polo GTI-configurator in Nederland en België komt er een einde aan een 27-jarige bloedlijn. Ga je tellen vanaf de eerste sportieve Polo – de GT uit 1979 – dan is de sportieve Polo al 46 jaar oud.

In die 46 jaar is er veel veranderd. De Polo groeide van 60 naar 207 pk en van een 0-100-tijd van 15 seconden naar eentje van 6,6 seconden. De topsnelheid groeide ook: van 196 km/u naar 240. Natuurlijk werd het kleintje ook een stuk groter qua formaat. Kijk maar naar het verschil in wielmaat: van 13-inch naar 18-inch.

Eerste generatie Polo GTI (1998)

Maar de eerste échte Polo GTI verscheen in 1998. Deze derde generatie Polo had een 1,6-liter motor met 120 pk en werd herkenbaar aan BBS RC-velgen en de karakteristieke rode accenten. Maar het belangrijkste was nog: de Polo GTI was een feit.

Tweede generatie Polo GTI (2005)

De tweede GTI, gebaseerd op de Polo Mk4, verscheen in 2005. Deze kreeg een 1,8-liter turbomotor met 150 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde bak. Een jaar later volgde de Cup Edition met 180 pk, die qua prestaties voor nog wat extra’s zorgde.

Derde generatie Polo GTI (2010)

In 2010 lanceerde Volkswagen de GTI op basis van de Polo 6R. Onder de kap lag een 1,4-liter TSI met 180 pk en 250 Nm. De vijfde generatie Polo was 7,5 procent lichter dan zijn voorganger en haalde de 100 km/u in 6,9 seconden.

Vierde generatie Polo GTI (2015)

De vierde generatie kunnen we net zo goed generatie 3.5 noemen, omdat het een facelift betreft. Mar wel een zeer uitgebreide facelift. Er kwam een nieuwe 1,8-liter TSI van Audi met 192 pk. Voor het eerst sinds lange tijd werd de Polo GTI weer standaard geleverd met een handgeschakelde zesbak, terwijl de DSG-automaat optioneel bleef. De sprinttijd naar de 100 zakte naar 6,4 seconden.

Vijfde generatie Polo GTI (2016)

In 2017 kreeg de GTI de 2,0-liter TSI uit de Golf GTI, goed voor 200 pk. Deze generatie was de eerste Polo GTI die alleen nog als vijfdeurs werd aangeboden. Dit deed VW uiteraard om kosten te besparen. De prestaties waren uitstekend, maar de auto was ook groter en zwaarder dan ooit.

Zesde generatie Polo GTI (2021)

Net als de vierde generatie is gen-6 een faceliftmodel. De meest recente en laatste GTI met verbrandingsmotor kwam in 2021. De bekende 2.0 TSI levert nu 207 pk en 320 Nm, gekoppeld aan een DSG-automaat. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 6,6 seconden, met een topsnelheid van 240 km/u. Dat wordt waarschijnlijk de hoogste topsnelheid in een productie-Polo GTI, want de EV’s zullen lager worden ingezet.

Bedankt voor de tip, Diederik!