Koop de op één na duurste Volkswagen Polo (9N) van Marktplaats

We vragen ons af wat verrassender is, de op één na duurste Polo 9N van Marktplaats of de allerduurste.

In het jaar dat de Volkswagen Polo 50 jaar oud is, zullen we het kleintje van Volkswagen vast nog wel een paar keer behandelen. Een uiteenzetting over de derde generatie (Typ. 6N) kwam al eens voorbij. De generatie erna komt uit de tijd dat Volkswagen serieuze stappen maakte met hun gamma. Terwijl de Polo eigenlijk bleef wat het was: simpel, goedkoop en degelijk. Alleen dan met nieuwe styling: veel rondere vormen en die gekke dubbele koplampen alsof het een Mercedes E-Klasse is.

Volkswagen Polo 9N

Deze generatie, luisterend naar de code Typ. 9N, was er natuurlijk ook als leuke versie. Dat was de GTI, die kwam pas na de facelift (9N3). Deze leek optisch wat op de Golf GTI, maar moest het doen met de ‘oude’ 1.8 liter 5V-motor met 150 pk. Op zich niet verkeerd, al is het ook niet denderend. Je kreeg wel de bekende rode GTI-bies en tartanstoelen, naast de 17 inch Monza-velgen zoals de grote broer Golf.

Cup Edition

Er was één stapje hoger. Dat was de Volkswagen Polo GTI Cup Edition. Te herkennen aan hertekende bumpers en een grotere achterspoiler, die wat doen denken aan de latere Golf R (VI). Ook kreeg je 30 extra pk’s, om op 180 pk uit te komen. De Cup Edition was ter ere van de Polo die gebruikt werd voor de Polo Cup, zo makkelijk kan het zijn. De auto was niet genummerd gelimiteerd, maar alsnog zijn ze zeldzaam gebleken. Als er 1.000 van zijn is het veel. Een normale Polo GTI vind je nog wel voor redelijke bedragen, maar de Cup Edition is lastiger te vinden.

Te koop

Logisch dus dat de op één na duurste Volkswagen Polo 9N van Marktplaats een Cup Edition is. Het zwarte exemplaar uit 2007 is, op de velgen na, grotendeels standaard gebleven. En hij heeft maar 92.547 km gelopen. Vandaar de meeneemprijs van 9.900 euro. Het is wel zo’n auto waar ‘vind maar eens een tweede’ op van toepassing is. De vraag is of je dat wil, maar zo ja: haast je naar Marktplaats.

En de duurste dan?

Da’s de op één na duurste. Laten we wel wezen: een speciale beperkte editie, in goede staat, dat is vrij snel de duurste auto uit zijn soort. Met potlood hadden we dus al opgeschreven dat het de duurste was. Toch even bevestigen en dan valt ineens op dat er een duurdere is. Nog een Cup Edition? Een nog specialere GTI? Een huisvlijtert die er een VR6 in heeft gelegd? Nee, niks van dat alles.

De duurste Volkswagen Polo 9N van Marktplaats is… een doodnormale 9N van voor de facelift. Geen GTI, die bestond alleen na de facelift. Een 1.4 Comfortline met automaat uit 2003 met wel 75 pk. Normaliter koop je dit dus als eerste auto voor ergens tussen de 1.000 en 2.000 euro, stop je jaarlijks een paar tientjes erin om hem door de apk te krijgen en gaat ‘ie daarna weer verder. Maar omdat deze duurder is dan de eerdergenoemde GTI gaat 10.000 euro wel een beetje ver. En dan is ‘ie nog duurder dan dat. Huh?

Fabrieksnieuw

Je voelt ‘m aankomen: de Volkswagen Polo 9N in kwestie is fabrieksnieuw. En dan niet met poetsmiddeltjes ‘als nieuw’ gemaakt, nee, er is gewoon niet in gereden. Er staat 370 kilometer op de klok van deze Polo. Ja, een halve tank benzine. In 22 jaar tijd. Het kan echt.

Het zijn altijd bijzondere verhalen, waarom iemand nieuw (in Nederland!) een auto koopt en er vervolgens zo beperkt mee rijdt. Vaak gaat het om iets bijzonders, een overlijden of iets dergelijks. Toch bespeur je dan toch gebruikssporen, wat deze Polo amper lijkt te hebben. Toch leuk: het benzinelampje brandt dus je moet voor de eerste keer tanken en iemand heeft de originele radio vervangen door een aftermarket unit, maar die oogt bijna zo oud als de auto zelf. Dan was de originele een leukere tijdreis geweest.

Kopen

Dan de vraag: moet je dit kopen? Het is natuurlijk leuk, maar vooral als je een Polo-museum wil beginnen. Maar het is niet de eerste, niet de laatste, niet een bijzondere uitvoering en het belichaamt een Polo juist beter als ‘ie lekker gebruikt is. Daar waren Polo’s voor. Helemaal omdat er nog grof geld voor gevangen moet worden: 17.965 euro. Heldhaftig en uniek is het zeker, maar een eigenaar vinden voor dit soort auto’s is lastig. Of jij moet het willen, op Marktplaats natuurlijk.