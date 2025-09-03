GTX bleek toch niet zo’n goed plan.

De meeste autobeurzen zijn tegenwoordig minder speciaal dan vroeger. Er staan wat bekende auto’s opgesteld met een aantal woordvoerders erbij die je willen vertellen hoe onwijs bijzonder de auto is waar je naar kijkt. Dat ging vroeger wel anders. Gelukkig is er nog de IAA in München waar fabrikanten nog wel massaal grote lanceringen doen. Zo ook Volkswagen.

VW maakt vandaag in aanloop naar de IAA bekend dat de ID-nummertjeslijn ten einde komt. In plaats daarvan draagt VW namen van bekende succesnummers over naar de elektrische divisie. Het eerste model dat hiervan gaat profiteren is de ID.2all. De showauto houdt die naam. Zodra er een productieversie is, heet die de ID. Polo.

De nieuwe namen moeten zorgen voor een betere oriëntatie voor klanten. Ook fijn voor ons: hoeven we niet meer uit te leggen met welke benzine-VW je de ID.3, -4, -5, -7, en ID.Buzz moet vergelijken. Voor de duidelijkheid: het is niet zo dat de benzine-Polo verdwijnt wanneer de ID.-versie er is.

Hierboven zie je de doorontwikkelde ID.2 die al wat meer op de ID. Polo van straks moet lijken. Hij heeft wat scherper ingesneden koplampen en stijlvolle vijfspaaks wielen, maar het belangrijkste: het is een echte Polo. Een lekker korte hatchback die in geen velden of wegen in de buurt komt van de ID.3. Ook leuk: de kleuren van de Harlekin-kleurstelling zijn verwerkt in de camouflage van dit autootje.

VW-baas Thomas Schäfer zegt over de nieuwe strategie: “Onze modelnamen zijn stevig verankerd in de hoofden van mensen. Ze staan ​​voor een sterk merk en belichamen eigenschappen zoals kwaliteit, tijdloos design en technologie voor iedereen. Daarom brengen we onze bekende namen naar de toekomst. De ID. Polo is nog maar het begin.”

Volkswagen ID. Polo GTI

De ID. Polo zal de eerste EV zijn die de nieuwe namenstructuur zal volgen. In navolging van de elektrische Polo komt er ook een hetere versie. Die gaat niet – net als voorgaande opgewarmde elektrische VW’s – de GTX-badge krijgen, maar gewoon de ouderwetse GTI-naamplaat. Dit was al wel even bekend dankzij de ID. GTI Concept. VW-marketingopperhoofd Martin Sander bevestigt dat die showauto een voorloper is van de ID. Polo GTI die in productie gaat.

Sander belooft ”uitstekende dynamiek en veel rijplezier”. Ook de GTI-versie van de elektrische Polo ziet er fraai uit. De show wordt gestolen door die dikke velgen. De voorbumper oogt wat agressiever dan die van de basis-ID. Polo en heeft scherpere hoeken. Achterop is de dakspoiler wat gegroeid ten opzichte van de normale ID. Polo.

Niet alleen leuk, maar ook betaalbaar

De introductie van de ID. Polo moet de elektrische Volkswagen niet alleen herkenbaarder en leuker maken, maar ook ”betaalbaarder dan ooit”. Dat mag ook wel, want voor de ID.3 ben je in Nederland al € 30.000 kwijt. Na de ID. Polo volgt een potentieel verkooptoppertje voor Nederland: de ID. Cross. Zeg maar de elektrische T-Cross. De productieversie hiervan hoopt Volkswagen eind 2026 te lanceren. Zoals gezegd kun je het nieuwe VW-spul (en nog veel meer nieuwe auto’s) zien op de IAA 2025.