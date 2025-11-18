Populairste automerk van Nederland trekt enorme GT-keutel in

De snellere uitvoering had al in de schappen moeten liggen.

Autoliefhebbers willen het liefst wat vlugs hebben. Maar ook de grootste petrolheads worden ouder en wijzer en planten zich misschien zelfs voort. Dan is er een wat praktischere auto nodig voor het gezin. Kia wilde hierop inspelen door de grote EV9 te voorzien van een GT-versie.

In Nederland vind je hem in de prijslijsten voor € 88.795 voor zowel de zes- als de zevenzitter. Sinds juni 2025 is hij te bestellen en deze maand zouden de eerste exemplaren bij de Nederlandse Kia-dealers moeten verschijnen. Maar heb jij hem al gezien? Nee hè?

Dat kan kloppen. Er is ook nog altijd geen configurator. Je kunt hem wel ”de jouwe maken” via de Kia-website, maar daarbij kun je alleen een kleurtje kiezen en meer niet. Daar blijkt nu een goede reden voor te zijn. Kia laat aan Car & Driver weten dat de EV9 GT ”tot nader order is uitgesteld”. Dat is automerkiaans voor: hij komt voorlopig niet en misschien wel nooit meer.

Voorlopig geen Kia EV9 GT

De woordvoerder geeft als reden op dat “veranderende marktomstandigheden” zorgen voor het uitstellen. Daarmee zou de persvoorlichter kunnen doelen op de aangepaste regels in de VS. Trump haalde de belastingaftrek voor duurzame auto’s weg, waardoor EV’s een stuk duurder werden in aanschaf.

Dat zien we meteen terug in de Amerikaanse verkoopcijfers van de EV9. Vorige maand verkocht Kia slechts 666 EV9’s in de Verenigde Staten. In oktober 2024 waren dat er nog 1.941. Hier in Nederland is de EV9 ook geen hardloper. Tot nu registreerden de RDW er 540 in 2025. Dat waren er in de eerste tien maanden van 2024 nog 911.

Specificaties van de EV9 GT vallen tegen

Collega @720s legde eerder al uit dat de EV9 GT ook niet zo’n interessante aanbieding is ten opzichte van zijn broertje, de EV6 GT. De SUV heeft 501 pk en 740 Nm. Hij gaat in 4,3 seconden naar de 100 en heeft een sperdiff met torque vectoring. Het zijn toffe zaken en goede prestaties, maar voor wie? Een Formule E-coureur met een groot gezin?

Het kan natuurlijk zomaar zijn dat er alsnog wat exemplaren naar Nederland worden gehaald om te zien wat ‘ie doet, maar voor de VS geldt dat er voorlopig een uitstel geldt. Of van uitstel, afstel komt, gaan we meemaken.