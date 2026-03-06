Volvo XC60 krijgt een downgrade om nog langer mee te kunnen

Plug-in hybrides zijn blijkbaar nog niet milieuvriendelijk genoeg…

In november van dit jaar wordt de nieuwe Euro 7 emissienorm van kracht. Dat betekent voor veel autofabrikanten dat ze nog even wat moeten sleutelen aan de uitstoot van de voertuigen die ze produceren. Zo ook Volvo met die het vermogen van de XC60 T6 en T8 aanzienlijk onderuit haalt om de auto’s ook na dit jaar nog aan te kunnen bieden.

Minder vermogen, lager verbruik

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het systeemvermogen van de T8 blijft nipt boven de 400 pk. Dat was voor de update een riante 455 pk, maar degene die nu een T8 bestellen krijgen slechts 406 paardenkrachten. Daartegenover staat ook dat de auto iets minder verbruikt 3,5 liter per 100 km in plaats van 3,8 liter.

Voor de T6 is de ingreep iets minder. Daar daalt het vermogen van 350 pk naar 335 pk. Het verbruik daalt, opmerkelijk genoeg, naar precies hetzelfde als de T8.

Met dank aan Ralph Miller

Het mindere vermogen en het lager verbruik zijn voornamelijk te danken aan het feit dat Volvo de aandrijflijn op de Miller-cyclus (bedacht door Ralph Miller in 1957) laat lopen. Iets wat alleen haalbaar is bij hybridemotoren. Bij deze cyclus wordt de benzinemotor nog efficiënter afgesteld door de compressieverhouding te verlagen tegenover de expansieverhouding. Dat heeft als nadeel dat de motor aanzienlijk wat vermogen en vooral koppel inlevert.

Dat tekort wordt ingevuld door de elektromotor op momenten van lage prestaties, bij te schakelen. In het geval van de XC60 betekent dat ook dat de elektromotoren in de XC60 wat krachtiger zijn gemaakt om hier beter mee om te kunnen gaan.