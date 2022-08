BREEK: dit is de nieuwe Porsche 911 GT3 RS

Het moment dat je wist dat komen ging is eindelijk daar: plaatjes van de nieuwe Porsche 911 GT3 RS zijn uitgelekt op de webz.

Bij de introductie van een nieuwe Porsche 911, heb je altijd een paar zekerheden. De eerste is dat er toch weer behoorlijk wat discussie ontstaat over de doorgaans zeer minimale uiterlijke wijzigingen. De tweede is dat je het model stiekem toch gewoon weer wil hebben. En de derde is dat er een plethora komt van nog gavere versies dan de Carrera en Carrera S, die Porsche gedurende de levensloop van de auto middels een soort druppelvoeder aan ons benzinehoofden voorschotelt.

Zo hebben we van de generatie 992 sinds diens voorstelling aan het publiek eind 2018 al de Turbo S, de Turbo, de GT3, de GT3 met Touring Package, de GTS en de Sport Classic gekregen, naast obligate one-offs en andersoortige speciaaltjes. Tot op heden misten we op de bingokaart dus nog de Carrera (S?)T, de GT2 (RS), de ‘Safari’ waar kennelijk een nieuwe versie van komt én de GT3 RS. We wisten reeds dat die laatste volgende week woensdag onthuld zou worden. Doch door de magie van het internet en mannen (m/v/i) in regenjassen, hebben we nu de foto’s al.

Deze foto’s, laten zien dat de GT3 RS weer op extreem gaat. Maar ook dat extreem nu nóg extremer is dan toen de 991 GT3 RS voor het eerst voorgesteld werd. De GT3 RS zit weer vol met gaten, inkepingen, stripjes, luchtgeleiders, louvres en dat soort ongein elementaire zaken voor de beste controle en snelste tijden op het circuit. Uiteraard heeft de GT3 RS net als de gewone GT3 zonder Touring Package, ook een zeer indrukwekkende ‘zwanenhals’ taartschep. Eentje die je open en dicht kan klappen zelfs.

De velgen zijn fraai en in het midden vastgemaakt met één moer, maar ontberen helaas de fabeltastische aerodiscs van de GT3 met Performance Kit. Verder valt op dat het lettertype van de letters ‘RS’ iets veranderd is ten opzichte van vorige modellen. Voorheen hadden de magische letters hetzelfde frivole lettertype als de cijfer-lettercombo ‘GT3’. Nu is het een wat strakkere vorm geworden die erg doet denken aan hoe Ford de letters ‘RS’ weergeeft/weergaf op RS-modellen.

Het logo staat op de flank maar ook op de achterbumper. We weten nu nog niet of je de stickers op de flank erbij moet nemen zoals bij de 996 GT3 RS of dat je ze eventueel achterwege kan laten…U voelt al feilloos aan waar onze voorkeur naar uit zou gaan.

Ook over de specs blijft het gissen, totdat we de officiële info van Porsche krijgen. We verwachten geen enorme powerboost ten opzichte van de 510 pk die de ‘standaard’ GT3 uit zijn atmosferische vier-punt-nul schopt. Eigenlijk verwachten we ook niet dat de RS véél lichter zal zijn dan de GT3. Vooral door de extreme aero, zal ‘ie echter ongetwijfeld gigantisch snelle rondjes op de ‘Ring kunnen doen.

In het interieur heb je op dat moment gelukkig een twelve o’clock marker om je te oriënteren. Handig, opdat je niet per abuis aan de lichtgewicht touwtjes trekt die door moeten gaan voor deurhendels.

Enfin, wie weet kan Porsche ons toch verrassen qua gewicht en power. Dat weten we, aanstaande woensdag. Voor nu kunnen we vast even saliveren bij de foto’s. Of zou jij liever een GT3 met Touring Package of zelfs een Turbo S of iets dergelijks doen? Laat het weten, in de comments!