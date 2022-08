Snelle luxe stationwagon voor toffe hond (45K) – AB Advies

Een snelle luxe stationwagon. Niet te groot. Lekker premium.

Meestal maken mensen vrij voorspelbare stapjes qua auto. Van 108 via 208 naar 308 zeg maar. Dat is echter iets van vroeger. Door de bijtellingsregels, beperkte aanbod aan auto’s en stijgende prijzen kan niet iedereen meer de upgrade maken die vroeger vanzelfsprekend was. Het fluctueert iets meer. Dat blijkt ook uit de aanvraag van Yorrick die op dit moment een keurige Golf rijdt. Het is een 1.0 (dus met sportief pookje) van na de facelift (uit 2018). Nu zou je denken dat de volgende stap een Tiguan of A3 is, maar niets is minder waar.

Hij gaat meteen voor de leukere categorie: de luxe en sportieve stationwagon! Een iets oudere auto is geen probleem, mits deze maar luxe en modern is. Nou ja, wij zeggen wel dat we zoeken naar een luxe en sportieve stationwagon, maar Yorrick zijn vrouw wil graag een crossover, Yorrick kijkt naar een snelle station of vijfdeurs liftback De station lijkt dus een compromis te zijn. Ze hebben namelijk een hond (een heuse Akita) en die moet af en toe meekunnen. Ook zullen er soms volwassenen op de achterbank zitten. Een coupé is dus niet praktisch genoeg.

Qua electronica en luxe willen ze er niet op achteruit gaan. Dus items als adaptieve cruise control, AppleCar Play (of fatsoenlijke navigatie) en dergelijke items mogen (of beter gezegd moeten) erop zitten.

De wensen en eisen voor een snelle en luxe stationwagon voor de Akita (en Yorrick) kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s Volkswagen Golf 1.0 TSI Koop / Lease Koop Budget 45.000 euro Jaarkilometrage 15.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Grotere, snellere auto met meer luxe Gezinssamenstelling 2 volwassenen + grote hond Voorkeursmerken / modellen: Duits luxe, cla45, c43 estate, s4, X1, GLC No-go merken / modellen: Frans

Volkswagen Golf R Variant (5G)

€ 37.950

15.000 km

2020

De Volkswagen Golf R Variant biedt precies wat je vraagt. Een keurig interieur, veel vermogen, nog meer koppel, goed sprintvermogen, lekker veel ruimte. Zeker in een goede kleur is het echt een leuke auto. Ja, het is ‘maar een Golf’, alhoewel je zo elk topmodel kunt afdoen. Nog een voordeel is dat je hele mooie verse modellen kunt vinden binnen het budget. Sterker nog, zelfs flink onder het budget!

Een facelift-versie met Akrapoviç-uitlaat? Geen enkel probleem! Kan gewoon. Vaak ook nog bij een Volkswagen-dealer met garantie. Dat is wel lekker probleem- en zorgeloos rijden. Mocht je veel trackdays doen en een minder fraai interieur wensen, de Seat Leon ST Cupra met 310 pk en voorwielaandrijving (4Drive is ook mogelijk) is hilarisch. Maar de Golf R Variant is de betere allrounder. Bekijk vooral ons Golf VII aankoopadvies.

Mercedes-AMG C43 AMG 4Matic Estate (S204)

€ 43.950

2017

60.000 km

Grappig, de CLA45 is qua naam (nummer eigenlijk) ietsje boven de C43 gepositioneerd. In beide gevallen zijn het echte topwagens, vergis je niet. De Mercedes-Benz C43 is echter te prefereren boven de CLA. Ja, de CLA heeft meer vermogen en zit sneller op de 100 km/u. De 3.0 V6 van de C-Klasse is echter zo veel soepeler en klinkt prettiger.

Ook is de C-Klasse in basis achterwielaangedreven en dat vindt ons aller @jaapiyo veel beter. Qua gewicht maakt het niet eens zo heel erg veel uit, de C43 AMG is 120 kg zwaarder. Zitpositie, ruimte op de achterbank en kofferbak: de C43 is in alles een stuk volwassener. Of het een echte AMG is daarover kunnen we kort zijn: maakt dat uit bij zo’n fijne auto?

Volvo V60 Polestar

€ 39.950

2017

45.000 km

Snelle, luxe stationwagon. Ja, er is iets anders dan een Duitse auto! De Volvo V60 Polestar is namelijk de perfecte kandidaat. Voordat Polestar een EV-label was, was het een bijzonder gave in-house tuning-divisie van Volvo. De V60 Polestar is niet zomaar een gechipte V60. Alles aan de auto is aangepast en herzien. Qua looks hebben ze de spijker op de kop geslagen, want man wat is ‘ie gaaf!

Ook het interieur is om van te smullen, die sportkuipen zijn zonder twijfel de fijnste stoelen in dit hele rijtje. De motor is in dit geval de latere viercilinder. De zescilinder klinkt beter en heeft (marginaal) meer koppel de viercilinder heeft meer vermogen en is zuiniger. Stiekem is de viercilinder in de neus net eventjes wat fijner om in te sturen. Uiteraard hebben we ook een Volvo V60 Aankoopadvies!

Alfa Romeo Stelvio Veloce AWD (949)

€ 42.450

2018

55.000 km

Als het een crossover mag zijn, waarom dan niet deze? De Alfa Romeo Stelvio is een beetje de auto voor mensen die geen crossover willen, maar moeten. Dat merk je heel erg aan het karakter van de Stelvio, want voor zijn soort is ‘ie ongekend wendbaar, net als de Porsche Macan.

De Stelvio is ietsje ruimer dan de Macan en vooral veel betaalbaarder. Voor 45 mille kun je een gave Veloce uitzoeken met vierwielaandrijving en de 280 pk motor. Nadeel: écht snel is ‘ie niet en er is geen model tussen de Veloce en de Quadrifoglio (die weer zwaar over de top is en buiten bereik). Desalniettemin is zo’n Alfa Romeo zeker een proefritje waard.

Alpina B3 Touring Allrad (F31)

€ 43.950

2013

80.000 km

Een BMW 335i aanraden is wel héél erg standaard als je zoekt naar een luxe en sportieve stationwagon, nietwaar? Er is toch wel iets anders dan weer een 3 Serie? Jazeker, deze Alpina B3 Touring. Dat moet je niet zien als een stationwagon-versie van de M3, maar een 3 Serie met meer performance en luxe. Wederom een ideale allrounder. De motor is de N55 zes-in-lijn, een van de fijnste motoren ooit gebouwd. In de meeste gevallen heb je Allrad-vierwielaandrijving.

Dat is minder puristisch, maar met meer dan 400 pk op zich geen overbodige luxe. Omdat het een Alpina is, is deze al wat ouder en heeft ‘ie wat meer gelopen. Ze zijn nu eenmaal erg waardevast. Dus qua afschrijving valt het heel erg mee. Het is net even wat specialer dan een gewone BMW zonder dat het er heel erg dik bovenop ligt. En oh ja, het loopt gewoon 290 km/u! Een 340i met B58-motor valt trouwens ook in het budget, overigens. Check hier het BMW 3 Serie F30-Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Audi S5 Sportback quattro (B9)

€ 44.000

2017

115.000 km

Over ideale allrounders gesproken! De Audi S5 Sportback is zo’n auto waarmee je in principe ook alles kan. Ja, de S4 Avant is misschien nóg capabeler (want ruimer voor de hond), maar de S5 smoelt aanzienlijk beter. Twee grote honden is geen probleem (mits ze een beetje inschikkelijk zijn) weten we uit ervaring. De ruimte op de achterbank is voor een volwassen persoon voldoende, maar het houdt niet over. De S5 is een uitstekend rijdende auto, zij het vooral aan de ietwat harde én veilige kant. Typisch Audi.

Op slecht wegdek niet ideaal (of leuk), maar op de Autobahn komt het helemaal tot zijn recht. Het interieur is erg fraai, de zitpositie uiterst puik. In het budget heb je wel te maken iets hogere kilometerstanden. Voordeel: omdat het een pre-facelift model is, heb je nog de draaiknop bij de MMI die ze later wegbezuinigd hebben.

YOLO: Mercedes-Benz CLS63 AMG 4Matic Shooting Brake (X218)

€ 39.850

2014

115.000 km

Bij dit soort aanvragen is het lastig om een yolo te vinden. Want laten we eerlijk zijn, het zijn al bijzonder dikke auto’s die hierboven op een rijtje staan! Toch gingen we het even proberen. Als je een luxe en sportieve stationwagon met een beetje stijl zoekt die ook praktisch is: waarom niet een CLS 63 AMG? Er staan er twee in Nederland te koop voor exact dezelfde prijs. Dat kan geen toeval zijn. In vergelijking met de C43 merk je dat de Mercedes-Benz CLS ietsje ouder is.

Ook merk je dat ‘ie veel gaver en luxer is. Zeker in het echt is het een bijzonder fraaie verschijning. De motor is nog de 5.5 liter biturbo V8 (dat vonden ze ‘downsizing’ in Affalterbach. Het geluid: vuig, gorgelend en enorm ordinair. Echter, omdat de prestaties meer dan indrukwekkend zijn, mag het ook. En het de Shooting Brake, dat maakt ‘m alleen maar cooler. Dus vandaar deze CLS als je echt de tofste auto wil. Bekijk ook ons dagverse Mercedes CLS X218 aankoopadvies!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!