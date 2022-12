BREEK: dit is de nieuwe teambaas van Ferrari!

Frédéric Vasseur maakt de overstap van Alfa Romeo naar Ferrari.

Interessant nieuws vanuit de autosport op deze ijzige morgen. Alfa Romeo F1 ORLEN teambaas Frédéric Vasseur heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Het is inmiddels officieel bevestigd dat de Fransman de oversteek maakt naar Ferrari.

Eind november werd bekend dat Mattia Binotto vertrok (of moest vertrekken) bij Ferrari vanwege tegenvallende resultaten bij het team. Daarvoor was het Maurizio Arrivabene die het bij de Scuderia maar niet voor elkaar kreeg het team concurrerend genoeg te maken. Met de komst van Frédéric Vasseur naar Ferrari wacht hem een serieuze uitdaging in 2023.

Vasseur vertrekt per januari 2023 bij Alfa Romeo F1. De teambaas heeft er dan zes seizoenen van trouwe dienst opzitten. De Fransman kan terugblikken op een mooie staat van dienst. Onder zijn leiding wist Alfa Romeo F1 in 2022 als zesde te eindigen in het constructeurskampioenschap. Het beste resultaat van het team tot op heden.

Als iemand Ferrari in de Formule 1 een extra zetje kan geven dan is het Frédéric Vasseur wel. Hij wist Alfa Romeo sinds 2017 uit een sleur te halen. In plaats van steevast achteraan rijden deed het Zwitsers raceteam weer mee om de punten. Het is nog niet bekendgemaakt wie hem gaat opvolgen bij Alfa Romeo F1.