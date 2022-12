Het is 1,5 jaar geleden dat je voor deze prijs kon tanken

Toch nog goed nieuws in deze tijden. Tanken voor een lagere prijs!

In tijden van hoge inflatie en het gevoel dat alles alsmaar duurder wordt is het lekker als je ook eens een meevaller hebt. Zeker op autogebied, nietwaar? Wat dat betreft is het je vast al opgevallen dat prijzen aan de pomp week op week aan het dalen zijn. Inmiddels zijn we op een punt gekomen dat het 1,5 jaar geleden was dat je voor deze prijs kon tanken.

Prijs voor tanken

De adviesprijs voor een liter euro 95 staat volgens United Consumers vandaag op € 1,858. Eenzelfde liter diesel is met € 1,833 een fractie voordeliger. Een groot verschil in vergelijking met juni van dit jaar, toen de adviesprijs meer dan € 2,50 bedroeg voor een liter euro 95. Een verschil van 0,65 liter scheelt een slok op de borrel. Zeker als je een auto hebt met een grote tankinhoud zoals bijvoorbeeld een Land Rover Range Rover.

De adviesprijzen kom je eigenlijk alleen langs de snelweg tegen. In een dorp, stad of langs een N-weg zijn al veel betere prijzen te bespeuren. Tanken voor minder dan 1,60 voor een liter Euro95 is goed mogelijk. En dat ‘ouderwetse’ gevoel is bijna een beetje gek als je daadwerkelijk voor deze prijzen je auto kunt volgooien.

De dalende prijzen aan de pomp hebben alles te maken met de lagere olieprijzen. Wereldwijd koelt de economie af, terwijl de centrale banken rentes verhogen in strijd tegen de inflatie. Er is nog altijd angst voor een recessie.

2020

Bij de lagere brandstofprijzen van dit moment zit nog een dikke korting vanuit de Rijksoverheid inbegrepen. De accijnskorting van 17 cent op een liter benzine is in elk geval nog tot juni 2023 van kracht. Met verder dalende prijzen komen de prijzen van de coronaperiode langzaam in zicht. In maart 2020 kon je op sommige plekken zelfs voor € 1,35 per liter benzine tanken.