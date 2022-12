Nederlandse prijs van BYD Han zet je aan het denken

3,9 sec naar de 100 en 517 pk. Dit is de Nederlandse prijs van de BYD Han.

Als je over de van Van Brienenoordbrug rijdt en een blik naar links werpt zie je de bekende autostrada met merken als Mercedes-Benz, BMW, Audi en noem maar op. Maar wie goed kijkt ziet daar sinds kort ook BYD staan. Louwman is importeur van het Chinese merk in ons land en ze komen meteen met een modellen offensief.

Eerder werd de Nederlandse prijs van de BYD Tang gecommuniceerd, nu is het de beurt aan de Han. Een wellicht wat minder relevante auto voor Nederlanders. Het is namelijk een luxe sedan in een duurder segment. Vergelijkbaar met een BMW 5 serie en een Mercedes E-klasse bijvoorbeeld.

In tegenstelling tot zo’n 5 serie en E-klasse is de BYD volledig elektrisch. Bovendien is ‘ie ook sneller dan de concurrentie. Wat dat betreft komt het Chinese merk meteen goed binnen. De E-segmenter is uitgerust met een 85,4 kWh groot accupakket. Daarmee communiceert het merk een rijbereik van 521 kilometer WLTP.

Twee elektromotoren zorgen dat de vierwiel aangedreven BYD Han in 3,9 seconden naar 100 km/u accelereert. Het systeemvermogen is met 517 pk niet bepaald kinderachtig te noemen. Maar ja, wat kost dat dan?

Prijzen en concurrentie

De Nederlandse prijs van de BYD Han begint bij € 72.490. Dat is dan de Executive. Wil je de meer aangeklede Emerald Edition dan heb je het over € 75.990. Toch is ook al de Executive goed uitgevoerd. Onder andere een elektrische kofferklep, een 12,3-inch instrumentenpaneel en 19″ wielen zijn standaard.

Voor een E-segmenter met meer dan 500 pk is de prijs ook niet verkeerd. Enorme concurrentie is er (nog) niet. De Tesla Model S is alleen nog verkrijgbaar als razendsnelle Plaid. Die begint echter bij € 139.990. Een belangrijke tegenhanger is de Mercedes EQE. De EQE 300 Business Line. Heb je vanaf € 71.138, maar met 245 pk is dit geen echte vergelijking. De 476 pk sterke Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC is met € 111.068 een klap duurder. Kortom, de BYD Han is zo gek nog niet. En zo zet deze prijs je toch aan het denken..