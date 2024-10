Madlener: EV onder kabinet Schoof minder aantrekkelijk

Met het kabinet Schoof is het minder aantrekkelijk om een elektrische auto te kopen.

Allemaal aan de elektrische auto? Het beeld is wat minder rooskleurig met het huidige kabinet. We sommen even op. Introductie van BPM op een EV, korting afbouwen op de wegenbelasting, stopzetten van subsidie. Tja, de elektrische auto is er niet aantrekkelijker op geworden zullen we maar zeggen.

Kabinet Schoof en de elektrische auto

Dat is niet alleen het beeld van een ieder die de markt in de gaten houdt, ook minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat geeft dat toe. In debat met de Tweede Kamer erkent de minister dat onder kabinet Schoof dat elektrische auto’s iets minder aantrekkelijk zijn. Dan drukt Madlener het nog zacht uit.

Er is een tragere ontwikkeling gaande als het gaat om het elektrificeren van het Nederlandse wagenpark. Het is niet eerlijk om kabinet Schoof daar als enige schuldige voor aan te wijzen. In heel Europa is een mindere vraag naar elektrische auto’s te zien. Misschien is dat ook wel de schuld van Schoof, of toch de Rabobank?

Een andere reden heeft volgens Madlener betrekking tot de importheffing op de in China geproduceerde elektrische auto’s. Door de Europese heffing zijn de auto’s duurder en daardoor minder aantrekkelijk geworden.

Hij verwacht dat elektrische auto’s uiteindelijk goedkoper worden omdat de productiekosten omlaag gaan. Maar goed, dat is vooral een gevalletje eerst zien dan geloven. Door inflatie zijn auto’s behoorlijk duurder geworden. De tijden dat je voor 15 mille een nieuwe auto, laat staan elektrisch, kan kopen lijkt toch echt achter ons te liggen.

Madlener moet meer betalen voor zijn Tesla

Tot slot zegt Madlener zelf ook geraakt te worden door het beleid van kabinet-Schoof. Hij verwacht straks tot 800 euro per jaar aan wegenbelasting te moeten betalen voor zijn Tesla Model 3. Gelukkig draagt de minister zelf ook een steentje bij. Meteen maar een toepasselijk foto voor bij het artikel erbij gezocht, ter illustratie. (via BNR)