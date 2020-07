CUPRA el-Born prestaties zijn bekend

Met een heel lekker interieur.

Op de Autosalon van Genève vorig jaar werd de concept van de ‘SEAT’ el-Born onthuld. Seat wil het merk CUPRA gebruiken voor meer uitgesproken modellen en onder die categorie valt de el-Born zeker. De elektrische bolide is nu onthuld als de CUPRA el-Born. Niet alleen het uiterlijk is uitgesproken te noemen. Het interieur is minstens zo uniek.

De eerste elektrische CUPRA is volgens het merk het resultaat van een combinatie performance en elektrificatie. Het MEB-platform waar de el-Born op staat deelt de Spanjaard met zijn broertje de Volkswagen ID.3 en de Skoda Enyaq. De opgedofte el-Born staat op 20 inch lichtmetaal en krijgt een adaptief onderstel (DCC sport) en CUPRA modus op het stuur.

De Cupra el-Born prestaties zijn ook bekend. Een sprint van 0-50 km/u moet de 204 pk sterke elektrische Cupra halen in 2,9. De Cupra heeft een 82 kWh accupakket (77 netto) om tot een bereik van tot 500 kilometer te kunnen komen. In een half uur moet de accu weer goed zijn voor iets meer dan de helft van zijn actieradius.

De typische CUPRA-handtekening is overduidelijk aanwezig met de koperen details. Aan de binnenkant vinden we kuipstoelen en een stuur met Drive Profile Selection terug. Het head-up display heeft Augmented Reality.

Het paradepaartje zal in Zwickau van de band rollen en komt in 2021 op de markt. Naast de el-Born komt CUPRA volgend jaar ook met een plug-in hybride Leon en Formentor CUPRA is het aan zijn stand verplicht dat die ook aansprekende prestaties zullen hebben.