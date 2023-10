BREEK: Ferrari accepteert cryptocurrency

Cryptocurrency? Bestaat dat nog? Jazeker en je kan er nu ook een Ferrari mee kopen!

Het was even mooi toen de wereld in de brand stond vanwege COVID-19: tijdens alle chaos zat iedereen thuis te broeden op plannetjes om rijk te worden. En de cryptocurrency markt leek een ideaal vehikel om je geld te vermenigvuldigen. De Bitcoin, de original gangster zou richting de miljoen per stuk gaan. Als je maar lang genoeg wacht.

Misschien geldt dat nog steeds wel, maar de hele markt is wel een beetje ingestort. De koers van de bitcoin schommelt nu al wat een eeuwigheid lijkt rond de 25.000 Dollar per munt. De grote volatiliteit lijkt eruit te zijn, dus enorme winsten en verliezen ook. Dus vindt eigenlijk iedereen het niet meer heel leuk. In het dagelijkse gesprek bij de waterkoeler komt crypto nooit meer voorbij.

En daarom komt het bericht van Reuters dat Ferrari cryptocurrency gaat accepteren, enigszins als een donderslag bij heldere hemel. De bron is desalniettemin betrouwbaar. Reuters quoot Enrico Galiera, de Chief Commercial and Marketing Officer van Ferrari. Volgens Galiera maakt Ferrari de move omdat klanten er naar gevraagd hebben.

Eerst gaan de Verenigde Staten voor de bijl, maar de bedoeling is dat in 2024 de mogelijkheid er ook komt voor Europeanen. Het is overigens niet zo dat Ferrari hiermee ook zelf cryptocurrency wil gaan verzamelen omdat de Dollar en Euro steeds minder waard worden. Er is een samenwerking met BitPay, die de bitcoin, ethereum of US Coin voor dealers meteen omzet in traditionele valuta. Voor klanten zal het echter niet duurder worden om de auto in crypto te betalen, aldus Ferrari.

Wanneer denk jij dat cryptocurrency weer begint aan de volgende upswing? En welke Ferrari ga je kopen met je bitcoin? Laat het weten, in de comments!