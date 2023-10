Autoblog Spot van de Week: Pininfarina Battista

Een Pininfarina Battista kom je niet dagelijks tegen. Laat staan een Pininfarina Battista Edizione Nino Farina.

Als je anno 2023 een Italiaanse supercar bestelt ligt er meestal nog gewoon een dikke V8, V10 of V12 in. Wat dat betreft is er weinig veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden. De eerste elektrische supercar van Ferrari, Lamborghini of Maserati laat nog op zich wachten.

Toch wist @alfonso_alfist in Düsseldorf een elektrische supercar (of beter gezegd: hypercar) uit Italië te spotten. Het is geen Ferrari, Lamborghini of Maserati, maar een… Pininfarina. Die bouwen tegenwoordig ook zelf auto’s onder de noemer Automobilli Pininfarina. De Battista werd in 2019 geïntroduceerd en inmiddels verschijnen dus de eerste exemplaren op de wegen.

Helemaal Italiaans is de Pininfarina Battista niet, want de techniek komt uit Kroatië. De Battista is namelijk nauw verwant aan de Rimac Nevera. De Pininfarina heeft dezelfde 120 kWh-accu, die vier elektromotoren voedt. Deze zijn samen goed voor 1.927 pk.

Daarmee is het meteen de snelste sprintende Italiaan ooit en überhaupt een van de snelste auto’s ter wereld. In november deed de Battista de sprint van 0 tot 100 km/u in een verpletterende 1,86 seconden. Dat was toen een wereldrecord, maar de Rimac Nevera heeft dit inmiddels weer afgepakt.

Van de Battista worden er sowieso maar 150 gebouwd, maar dit gespotte exemplaar is nog eens extra speciaal. Dit betreft namelijk een Pinfinfarina Battista Edizione Nino Farina. Deze special edition is een eerbetoon aan Nino Farina, de allereerste Formule 1-wereldkampioen. Hij was het neefje van Battista ‘Pinin’ Farina.

Met deze auto worden dus twee familieleden in één klap geëerd, wat wel een beetje een ingewikkelde naam oplevert. De Edizione Nino Farina is te herkennen aan de rood met witte kleurstelling, die geïnspireerd is op de Alfa Romeo waarmee de Italiaan de geschiedenisboeken inreed als de eerste Formule 1-wereldkampioen.

Van de Edizione Nino Farina worden slechts vijf stuks gebouwd, dus @alfonso_alfist heeft een hele bijzondere spot te pakken. Tijdens zijn lunchpauze nota bene. Met deze spot pakt hij deze keer de Spot van de Week en daarom krijgt hij een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Ben je zelf ook iets bijzonders, unieks of opvallends tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!