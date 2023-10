Red Bull tegen verplichte pitstops in de Formule 1

De Grand Prix van Qatar was best wel een spektakel, mede door een plethora aan pitstops. Toch is Red Bull tegen verplichte stops…

Een veelgehoorde kritiek op de Formule 1 tegenwoordig is dat de coureurs in de race vaak niet voluit gaan. Dat klinkt vreemd, maar het is echt waar. De coureurs rijden vaak ‘een tempo’ waarbij de banden enigszins heel blijven om pitstops uit te sparen. Zodoende hoor je ze ook vaak over de boordradio vragen welke rondetijden ze moeten rijden, in plaats van gewoon zo hard mogelijk te scheuren. ‘Managing the tyres’ heet dat dan.

Nu is een beetje fluisteren naar de banden altijd al gewoon een skill geweest die je als coureur kon inzetten om je concullega de loef af te steken. Zeker in de endurance-racerij, heeft het ook wel iets moois. Maar past het echt in de wereld van de koningsklasse? Mwah. Aan de ene kant was het leuk om te zien hoe Carlos Sainz op slimme wijze de Grand Prix van Singapore won met rondetijden die secondes trager waren dan zijn kwalificatieronde. Maar, eigenlijk wil je natuurlijk zien dat de heren twee uur lang (of iets minder) maximaal stampen.

Dat laatste kon ineens bij de Grand Prix van Qatar. Althans, voor zo ver de coureurs dat fysiek vol konden houden. De reden hiervoor was ironisch genoeg dat de FIA geen risico’s wilde nemen met de veiligheid. In 2021 waren er op het circuit wat banden zomaar stuk gegaan tijdens de race. In de eerste sessies merkte men opnieuw microcuts op in het rubber. Dus zodoende.

De FIA verordonneerde de teams in de race op zondag stints te rijden van maximaal 18 rondes. De facto betekende dat, dat iedereen drie keer moest stoppen. Hoewel de FIA niet letterlijk wilde vastleggen dat men inderdaad drie keer moest stoppen omdat dat volgens de reglementen lastig zou zijn. Hoe dan ook: het betekende tevens dat de coureurs min of meer voortdurend volgas konden/moesten gaan. Het ‘managen’ van banden zou immers louter betekenen dat iedereen voorbij komt razen en daarna moest je toch op hetzelfde moment stoppen.

Na afloop waren de coureurs dan ook buitengewoon gesloopt. Wat in dit geval wellicht een beetje te veel van het goede was door de hete omstandigheden. Maar wat in principe is wat ‘iedereen’ al jaren wil dus. Gladiatoren die voluit gaan om keihard te scheuren. Of, niet?

Nou nee dus. Red Bull teambaas Christian Horner heeft zich vehement uitgesproken tegen een verplicht aantal pitstops. Volgens hem haalt dat de creativiteit van de teams weg:

I think you’ve got to give the freedom and that creates the creativity. Mandated pitstops? It will have effects on the end of qualifying and how many laps you do in qualifying to save tyres for the race… so that to me, it doesn’t make sense. You want to run your fastest race and whether it’s a one stop or two stop or three stop. That’s where we need to be at. Christian Horner, weet dat de RB19 goed is op de banden

Waarvan akte. Ongetwijfeld heeft dit niets te maken met het feit dat de RB19 notoir goed is in het managen van de banden. Waarvan eveneens akte.