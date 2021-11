Red Bull witheet van woede op Mercedes vanwege vleugelsaga

Red Bull Racing is witheet van woede omdat Mercedes hun illegale achtervleugel in de schoenen van Max Verstappen probeert de schuiven.

Het bloed kookt inmiddels over in de hete heksenketel die de F1 paddock voor de Braziliaanse Grand Prix vormt. Het extreem spannende wereldkampioenschap van dit jaar heeft al meerdere keren op en naast de baan tot wrijving gezorgd tussen concurrenten Red Bull Racing en Mercedes. Steekjes onder water in de media, elkaar keihard zwartmaken bij de FIA, je kent het wel.

Druk wordt hoog

Met nog vier races te gaan wordt de druk steeds hoger en dat wreekt zich nu in Brazilië, zo lijkt het. Collega @loek deed vanochtend al uitgebreid verslag van de dingen die zich afgespeeld hebben na de kwalificatie van gisteren. Maar de ontwikkelingen volgen elkaar inmiddels snel op. Dat moet ook wel, want de Sprint Kwalificatie begint gewoon over een paar uur al.

Recap

Even een korte recap: na de kwalificatie van gisteren waarin Hamilton dominant pole pakte, bleek zijn achtervleugel illegaal te zijn. De openklappende DRS mag normaal een gat creëren van maximaal 85 millimeter. Bij Lewis werd deze grens overschreden. Saillant detail is dat de vleugel van wingman Bottas wel legaal is, maar die was dan ook 6,5 kilometer per uur langzamer op het rechte stuk. Naar verluidt keek de FIA extra nauwkeurig naar Mercedes’ achtervleugel omdat Red Bull reeds de verdenking had geuit dat hier mogelijk wat mee mis zou zijn.

Bommmmmmba

Het berich sloeg in als een bom, want een ‘DQ’ voor Lewis zou het hele kampioenschap op zijn kop zetten. Na de dominantie van HAM gisteren, was het opeens niet meer een heel bizar scenario dat hij de laatste vier races zou winnen, zelfs als hij daarvoor nóg een nieuwe motor moet laten steken. Daarmee zou hij automatisch kampioen zijn. Maar als Lewis helemaal achteraan moet starten en Max wint of in ieder geval naar het podium rijdt, wordt het allemaal wel heel lastig voor de Brit.

Red Bull witheet van woede op Mercedes

Behalve…Als Max óók achteraan moet starten. Vele hoofden zijn er al door ontploft, maar dit bizarre scenario ligt vanaf vanochtend opeens serieus op tafel. Er zijn namelijk video’s opgedoken waarop te zien is hoe Max na de kwalificatie zijn eigen vleugel en daarna die van Lewis liefdevol betast. Volgens Der Helmut Marko van Red Bull zou Mercedes nu geopperd hebben dat onze held Max Emilian de vleugel van Hamilton ‘beschadigd’ heeft. De Oostenrijker is uitermate verbolgen over dit smadelijke verwijt:

Het ongelofelijke is dat Mercedes nu beweert dat Max de achtervleugel van Hamilton met zijn vingers heeft beschadigd Helmut Marko, Koos Ongelofeloos

Andre de gigant

Ons aller Karun Chandhok valt Helmut op kleurrijke wijze bij. Hij stelt dat de vleugel zo sterk is dat WWE legende Andre The Giant erop zou kunnen gaan zitten zonder het ding te beschadigen:

Laten we duidelijk zijn, de vleugels zijn ontworpen om honderden kilo’s aan druk te doorstaan, zonder te breken. Andre the Giant kan erop gaan zitten! Ongeacht hoe fit en sterk als Max is, ik twijfel of hij de vleugel kan buigen… Karun Chandhok, WWE-connoisseur

Uiteraard zijn wij oranje brillen het eens met de lezing van Helmut en Karun. Maar een zwak puntje voor Max is dat je de regels inderdaad kan uitleggen alsof je van de auto’s af moet blijven in parc fermé. Wat wel tricky is, want je moet op enig moment toch ook uitstappen en dat gaat een beetje lastig zonder aanraken. Dat gezegd hebbende had Max wel met zijn fikken van Lewis’ auto af kunnen blijven. Herr Doctor-Ingenieur Sebastian Vettel is er weliswaar talloze keren mee weggekomen, maar toen stond Mercedes niet zo onder druk als nu.

FIA

Verstappen is een uurtje of twee geleden al bij de FIA geweest om zichzelf te verantwoorden. De Nederlander was kennelijk kort en bondig zoals we dat van hem kennen. Na tien minuten stond hij weer buiten. Iets zeggen over de gevolgen wilde/mocht/kon hij nog niet. Ongeveer een uur geleden moest een afgezant van Mercedes nog een keer opdraven bij de FIA, maar we wachten nog op uitsluitsel. Het enige wat we wel weten is dat dit uitstluitsel er vandaag nog komt, aldus de FIA. We houden je dus op de hoogte!