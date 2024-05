Wil je van je Tesla af – iLectric Cars

Mag jouw Tesla naar de volgende (particuliere) baas? Doe dat via de specialist iLectric Cars.

De naam iLectric Cars is nieuw, maar het bedrijf erachter is dat absoluut niet. Al ruim een decennium zijn ze dé EV-verkoopspecialist van Europa. Wellicht ken je ze nog onder de naam Leasebijtellingvriendelijk.nl.

Verkoop je Tesla (of andere EV)

Elektrische auto’s zijn gewoon auto’s en toch ook weer niet. Vandaar dat de verkoop via EV specialist iLectric Cars aan te raden is. Zij kunnen je als geen ander vertellen wat jouw elektrische auto waard is en hebben een unieke propositie om te zorgen dat jouw elektrische auto voor een goede prijs een tevreden nieuwe eigenaar krijgt.

De voordelen voor jou als verkoper

De werkwijze van iLectric Cars is uniek. Jij blijft eigenaar en kan blijven rijden in je elektrische auto tot die verkocht is. De koper krijgt overigens gewoon 12 maanden garantie via iLectric Cars, dus die klopt niet bij jou aan bij defecten.

iLectric Cars neemt verder het hele verkoopproces voor zijn rekening, dus je hebt geen gedoe bij jou aan de deur. Met jarenlange ervaring in de in- en verkoop van elektrische auto’s wordt het maximale resultaat gehaald.

Een elektrische auto kopen bij iLectric Cars

Natuurlijk zijn er vele wegen om een (elektrische) auto aan te schaffen. Direct bij een particulier, via een veiling of bij de (merk)dealer. Iedere route heeft zijn voor-en nadelen,

Bij iLectric Cars zijn de voordelen duidelijk: ze hebben al een decennium ervaring met elektrische auto’s en kunnen je dus goed adviseren. Daarnaast krijgt iedere auto 12 maanden BOVAG garantie, al dan niet nog aangevuld met resterende fabrieksgarantie.

Elektrische auto’s hebben minder onderhoud nodig, maar toch is inzicht in de historie wel zo prettig. De specialisten van iLectric Cars hebben van iedere auto de complete historie qua reparaties en onderhoud paraat. Zo weet je vooraf wat je koopt.

Fijn voor de koper en dus ook verkoper

Kortom: een elektrische auto verkopen doe je via iLectric Cars. Door de voordelen voor de kopers, haal je als koper een optimale opbrengt.

Via deze link verkoop je Tesla of andere elektrische auto.