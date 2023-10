F1 coureurs boos op FIA: straffen verhoogd naar 1 miljoen

De F1 coureurs zijn boos op de FIA! De autosportassociatie heeft de financiële bijdrage voor de straffen namelijk flink verhoogd.

De Formule 1-coureurs zijn boos op de FIA dit weekend. Dat komt omdat de Federation International Automobiles een nieuwe regel heet doorgevoerd. De straffen kunnen nu hoger uitvallen. En met hoger uitvallen bedoelen we ook écht hoger uitvallen.

Want voorheen was de hoogste boete die je kon krijgen 250.000 dollar. Dat is al een enorme hoop geld. Als coureurs overtredingen begaan, kunnen ze een boete krijgen, net als in het echt. Het is echter wel iets discutabeler en je kunt je afvragen of de straf in verhouding staat met de overtreding. Daar komen we zo nog eventjes op terug.

F1 coureurs boos op FIA

De nieuwe maximumstraf is 1.000.000 dollar. Dat is volgens de FIA een soort inflatiecorrectie. De boetes zijn namelijk al 12 jaar hetzelfde. Dus in principe is het niet vreemd dat de FIA deze bedragen ietsje verhoogt. Echter, een verhoging van 750.000 dollar voor de maximale straf, is wel heel erg veel van het goede, toch?

De coureurs zijn er dan ook verbolgen over. Het grappige is wel, met name de coureurs die het geld hebben, hoor je erover. Dat is dan wel weer geinig. Max Verstappen refereerde aan de GP van Brazilië 2 jaar geleden, toen hij de achtervleugel van Lewis Hamilton (zijn auto) aanraakte. Dat geintje kostte destijds al 50.000 euro. Verstappen verdient bij Red Bull 42.000.000 euro per jaar voor bonussen en sponsordeals.

Bijna iedereen verdient voldoende

George Russell, voorzitter van de GPDA (Gran Prix Drivers’ Assosciation, de rijdersvakbond zeg maar) was het er ook niet mee eens. Hij vond het namelijk ‘belachelijk’ dat de straffen tot een miljoen euro kunnen oplopen.

Russell refereert daarbij aan ‘zoveel problemen in de wereld en enorme armoede’ en kan niet begrijpen dat de FIA zo’n hoge straf kan verzinnen. Grappig dat Russell dat zegt, want hij verdient 6.500.000 euro alleen al voor het rijden van die Mercedes. Bonussen en sponsorcontracten staan daar nog buiten.

Charles Leclerc was een stuk realistischer. De Monegask refereerde aan het feit dat er coureurs zijn die dat geld niet eens verdienen per jaar. Daar valt hij zelf niet onder, want Charles kan elk jaar 20.000.000 euro bijschrijven op zijn rekening.

Interessant dat Leclerc het opbrengt, want Logan Sargeant en Yuki Tsunoda zitten op een vergoeding van zo’n acht ton in euro’s per jaar. Overigens pakken de teams vaak het bonnetje op, dus is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.

Tenslotte Lewis Hamilton, die kwam met het enige zinnige antwoord, eigenlijk. Het gaat hem er vooral om dat het geld naar een goed doel gaat en niet naar de dartborden-collectie van Michael Masi.

