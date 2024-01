BREEK: Golf 8 facelift gelekt op het internet!

De Golf 8 facelift is hard gelekt het internet, want dit is ‘m in vol ornaat!

De Volkswagen Golf van de achtste generatie is een klein beetje een gebeten hond. Ondanks dat het een bovengemiddeld puike auto is, is ‘ie behept met een paar intrinsieke nadelen. Het grote probleem is dat de Golf 7 dermate goed was, dat er niet veel viel te winnen. Dat bleek wel. Het interieur werd opgetrokken uit goedkopere materialen en het infotainmentsysteem leek fraai, maar was lastig te bedienen.

Nu is dat niet zo heel erg vreemd: Volkswagen moest na dieselgate in no-time met de ID.3 op de proppen komen én de Golf vernieuwen. Dus ja, dan is het logisch dat men iets bespaart op de kosten. Het ziet er naar uit dat Volkswagen geleerd heeft van de Golf 8. Er komt namelijk een flinke update aan en de eerste afbeeldingen daarvan zijn nu al gelekt! We vonden deze foto’s via Cochespias1 op Instagram.

Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, is niet helemaal duidelijk. Er gaat een gerucht dat er op de Hongaarse website een overijverige stagiair de afbeeldingen alvast klaar had gezet. En gepubliceerd. De wetten van het internet zijn natuurlijk bikkelhard: als het er eenmaal op staat, staat het erop en gaat het er niet meer af. Patricia Paay is daar nog altijd pislink over.

Golf 8 facelift gelekt: wat is er nieuw?

Welke verbeteringen kunnen we zien? Nou, best een een aantal. Helemaal als een verrassing komen ze niet, maar ze zijn zeker welkom. Zo is het stuur voorzien van fysieke knoppen die gewoon werken! Nice! De nieuwe Passat heeft ze al en ook de Golf heeft ze nu.

Bij de Golf GTI zien we een paar kleine doch interessante aanpassingen. Zo staat de badge nu ook geplakt op de deur. Zo kun je laten weten aan je tegenstander van het stoplichtsprintje dat jij een echte GTI hebt. Qua velgen is duidelijk dat ze net als bij Autoblog ook bij Volkswagen fan zijn van Alfa Romeo. De wielen lijken bijna rechtstreeks van de Giulia afkomstig te zijn.

Ook chill is dat ze die vele mistlampjes in de voorbumper weg hebben gehaald. Dat zag er nogal goedkoop uit. Helaas heeft ook de Golf GTI een lichtbalk tussen de koplampen. Het voegt niets toe, behalve dan aantonen dat het ‘modern’ is. Dat soort designfoefjes verouderen overigens heel erg snel. Ook het logo kan oplichten aan de voorzijde. Tja.

Techniek

Qua techniek en specificaties is er nog niet veel bekend. Volgens het Britse Autocar krijgen de hybride Golfs nu dan eindelijk de 1.5 TSI motor in plaats van de wat oudere 1.4. Ook komt er een nieuwe batterij en een elektromotor, waardoor de actieradius van de Golf eHybrid en GTE zo’n 100 km bedragen. Bijzonder is dat er ook een eTDI aankomt, compleet met een 2.0 TDI motor met 48V-ondersteuning.

Ook is bekend dat de handbak niet terugkeert: het is nu enkel en alleen DSG. Ondanks dat dat (veel) minder leuk is, is het simpelweg beter om de emissies lager te krijgen. Het is ook veel sneller, dus de meeste klanten kozen er toch al voor: 95%! De lancering van de nieuwe Golf duurt volgens Autocar niet lang meer. Op 9 januari spraken ze over ‘een paar weken’, dus heel lang hoef je niet meer te wachten.

Via: CocheSpias