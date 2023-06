Golf facelift komt dichterbij: is dit de laatste?

De Golf facelift lijkt de laatste der mohikanen te gaan worden.

De Volkswagen Golf was ooit de standaardauto. Je stond op, maakte je bed op, at een bord Brinta, kocht een Volkswagen Golf en ging naar werk. Dat was dan je dag. Maar tegenwoordig is er zoveel meer dan alleen een Golf. Niet alleen is de concurrentie bij andere merken moordend, Volkswagen heeft tegenwoordig voldoende alternatieven in de aanbieding.

Dat wil niet zeggen dat de Golf een compleet ondergeschoven kindje is, intgendeel. Ondanks dat het C-segment inlevert aan populariteit, is het nog altijd een belangrijke markt en is de Golf een belangrijke auto. De huidige generatie, de ‘CD1’ (alhoewel iedereen Golf 8 zegt) is nu alweer een paar jaartjes op de markt.

Het is dus de hoogste tijd voor een facelift. Dat is natuurlijk een beetje dubbelop, want in principe is de Golf CD gelijk aan de Golf 5G (die we allemaal Golf 7 noemen). Dankzij Motor1.com weten we iets meer.

Golf facelift

De Golf krijgt iets gewijzigde koplampen, grille en bumper. Typisch facelift-werk dus. Aan de achterzijde zijn de wijzigingen minimaal, iets dat we ook wel vaker zien. Dus die enorme nep-uitlaten blijven. Dat schijnt toch positief ontvangen te worden.

Blangrijker zijn de wijzigingen voor het interieur. Daarbij gaat Volkswagen het infotainment system op Marke Rutte-esque wijze keihard aanpakken. Het scherm zal aanzienlijk groeien in diameter en n stuk logischer zijn qua bediening.

Sinds kort heeft Cariad een nieuwe CEO – Peter Bosch – en aangezien hij een pet draagt, hopen wij erop dat hij de electronica voor elkaar kan krijgen. Volkswagen heeft de oude zittende garde van Cariad de laan uitgestuurd. Cariad is de IT-afdeling van Volkswagen die verantwoordelijk is voor andere de infotainment.

Interieur

Een ander aspect waar Volkswagen aan werkt voor de Golf facelift is de rest van het interieur. Het huidige model (dat je op de afbeeldingen zit) is op zich prima, maar vroeger had de Golf altijd een streepje voor op de concurrentie. Het interieur zal voorzien worden van mooiere materialen en zorgvuldige afwerking. We zijn benieuwd hoe dat gaat uitpakken.

Qua techniek zullen de bekende aandrijflijnen beschikbaar zijn. Wel verwachten we meer elektrificatie. Daar zijn sinds 2019 wel wat stappen gezet, zowel qua 48V-generatoren als accupakketen en elektromotoren voor de hybride-versies. De topversie (GTE) zal 272 pk krijgen. De basis zal een 1.0 TSI driecilinder zijn met een 1.5 TSI Evo2-viercilinder daarboven voor wie dat niet voldoende is. De GTI- en R-modellen hebben de 2.0 TSI-motor.

Nadat de Volkswagen Golf een opfrisbeurt krijgt, zal de rest van de familie volgen. Denk aan de Audi A3, Seat Leon (en de Cupra Leon uiteraard) en de Skoda Octavia.

Meer lezen? Dit zijn de belangrijkste Golf mijlpalen aller tijden!