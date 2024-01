Volkswagen Golf R bleek razend populair in 2023

Met de opfrisbeurt van de Volkswagen Golf VIII nabij koos men ineens vaak voor de R, in de VS tenminste.

We hebben er al meermaals over geschreven: 2024 wordt ‘de laatste Volkswagen Golf‘ onthuld. Zoals we hem kennen in ieder geval. De Golf VIII wordt namelijk nog één keer geüpdatet alvorens een elektrische (ID. Golf naar alle waarschijnlijkheid) het stokje overneemt richting het einde van het decennium.

Golf GTI en R

Her en der wordt genoemd dat de ‘leuke’ versies van de Volkswagen Golf, de GTI en R, tijdens de update hun handbak verliezen. Aangezien de normale Golf al voor 2024 gepland staan, is de kans aanwezig dat de R en GTI ook direct geüpdatet worden. Kopers zien de bui dus al hangen: zo’n handgeschakelde Sportgolf gaat zeldzaam worden.

Verkoopcijfers verdubbeld

In de VS maakte Volkswagen de cijfers bekend voor de Golf. Let wel: aldaar zijn de GTI en R de enige modellen van de Golf die het merk nog verkoopt. De GTI was al op een hoogtepunt en daar werden ‘slechts’ 7,6 procent meer exemplaren van verkocht. Bij de R was dat wel anders: daar werden 116 procent meer Golf R’s verkocht dan in 2022. Een dikke verdubbeling, dus. In de VS is bijvoorbeeld ook de GTI Edition 380 aangekondigd, wat in de VS de laatste met handbak wordt.

Wellicht dat men dus nog even snel een Golf met handbak wil bemachtigen voor het te laat is. Wat dan wel weer interessant is: door de opgeschoven Euro 7-norm zou VW de handbak nog even in leven willen houden. Toch lijkt het erop dat Volkswagen doorzet met enkel DSG voor de sportmodellen, wat voor de VS wél betekent dat de handbak echt verdwijnt en de Edition 380 niet voor niks was.