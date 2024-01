Koning moet autobelasting gaan betalen over dikke bakken

De koning moet ook maar autobelasting betalen over zijn wagenpark.

Het is wel gebleken bij de laatste verkiezingen dat we een populistisch en verwijtende toon wel kunnen waarderen. Niet zozeer een leider die de lijnen uitzet en de richting aangeeft, maar 20 jaar jaar lang op onbeschofte wijze anderen de maat neemt. Mensen zijn het zat en gaan dan dwars liggen en dat mag uiteraard ook. Daarom zijn er verkiezingen en die uitslag dien je met respect voor de democratie te erkennen.

Maar ja, zoals ze in de VS (en nu ook in Argentinië) zeggen: elect a clown, expect a circus. Dus terwijl er echt een hele hoop te doen is, gaan ze in de Tweede Kamer eventjes werken aan de vorm in plaats van de inhoud. En potjandrie: die is autogerelateerd!!!

Belasting

Want ondanks de vele issues die je kan tackelen in dit land, gaat men achter de koning aan! Jazeker, niet alleen Willy67, maar het hele koningshuis. Die mensen moeten ook maar eens belasting gaan betalen!! Op dit moment is er een grote meerderheid in de Tweede Kamer dat de zogenaamde fiscale vrijstellingen van het koningshuis moeten komen te vervallen. Overigens is het niet alleen in het de Tweede Kamer het geval, maar ook in de Eerste Kamer. En omdat het meer dan twee derde is, kan het in de grondwet gewijzigd worden.

Het is overigens niet zozeer een plan van een nieuwe succesvolle partij, maar van D66 (dat juist enorm veel zetels inleverde bij de verkiezingen). De PVV vindt het plan echter puik en steunt het. Aanvankelijk kon het plan nooit op een meerderheid rekenen, alleen de linkse partijen steunden het. Echter, bij NSC, BBB en PVV vinden ze ook dat de koning maar belasting moet gaan betalen.

Koning moet autobelasting gaan betalen

Dan nu het autogerelateerde stuk. Want naar het schijnt is het lastig om alle belastingen door te voeren. Daarvoor moet de grondwet gewijzigd worden en dat gaat vrij omslachtig. Dat geldt echter niet voor het belasten van de auto’s van het koninklijk huis. Dat zou in principe al per direct kunnen! Alle auto’s met een AA-kenteken zijn vrijgesteld van belasting, maar het zijn vaak wél de auto’s waar een flink BPM-bedrag op zit (behalve op zijn Tesla Model X). Ook tikt de BTW lekker aan op een verlengde Audi A8 én kun je op zo’n slagschip lekker motorrijtuigenbelasting heffen.

In hoeverre de plannen doorgang kunnen vinden, dat moet nog blijken. Gisteren was BBB-oprichter Henk Vermeer nog voor het heffen van belasting, maar vandaag is BBB-coryfee Mona Keijzer minder enthousiast over het plan. Tja, dat krijg je als je een oud-lid binnenhaalt van het koningshuis-minnende CDA als boegbeeld van je nieuwe beweging. De BBB is niet een grote partij in de Tweede Kamer, maar wel in de Eerste Kamer, dus heel erg belangrijk bij het doorvoeren van de nieuwe wet. Gezien de beperkte hoeveelheid ervaring, zijn we benieuwd hoe ze dit in goede banen gaan leiden.

Via: NOS

Fotocredit: Audi A8 LAAAANG door @dafter via Autoblog Spots.