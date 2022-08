Hamilton: “Ik zal deze auto in ieder geval niet gaan missen”

Lewis Hamilton heeft zich laatdunkend uitgelaten over zijn auto van dit jaar.

Het moet een hard gelag zijn in de Mercedes garage. Na een uitermate veelbelovend weekend in Hongarije, waar Russell pole pakte en beide Mercs op het podium eindigden, moest het dit weekend allemaal gebeuren. Door de nieuwe regeltjes omtrent de vloer, zouden Red Bull en Ferrari pijn ondervinden, zo was de gedachte. Mercedes kon met hun volstrekt legale vloer dan het gat dichten. Misschien zou Mercedes zelfs weer ouderwets gaan domineren…

Lewis knalde er ronkende teksten uit. Hij zou ‘zijn auto terughebben’, zo luidde het. De Britse pers bombardeerde Sir Lewis prompt tot favoriet voor de zege dit weekend. En eerlijk is eerlijk, ondergetekende deed dat ook in diens voorspelling voor de race…Maar what a difference, a daaaaaaaay makes. Die gedachte is zeer slecht oud geworden.

De kwalificatie van gisteren, viel heel anders uit. Red Bull en met name Max Verstappen, waren dominanter dan ooit. Ferrari lijkt weliswaar iets verloren te hebben op Red Bull…maar niet op Mercedes. Sterker nog het was juist Mercedes dat misschien wel het meeste terrein heeft verloren van alle teams.

Hamilton was de snelste van de twee Mercs, maar gaf bijna twee seconden(!) toe op de beste tijd van onze held Max. Nu was MV1 bijzonder snel, maar ook Perez en de Ferrari’s waren een dikke seconde sneller. Das Haus moest zelfs het volledige team van Alpine voor zich dulden. Lil’ Lewis kon het dan ook amper geloven toen het team hem het verschil met Verstappen vertelde.

De immer wispelturige Hamilton heeft inmiddels dan ook weer zijn diepe teleurstelling uitgesproken over zijn auto. LH44 zal de W13 niet gaan missen als deze na het seizoen afzwaait:

We came here very, very optimistic we would be able to be close – half a second, who knows. To be 1.8 seconds behind, it’s a real kick in the teeth. But it is what it is. It’s a car that we continue to struggle with and I definitely won’t miss it at the end of the year. For me, it’s just about focussing on how we build and design next year’s car. The other two teams ahead of us are in another league and our car looks so much different to theirs. We have a lot of work to do, we will do the best we can for the rest of the season.

Lewis Hamilton, is niet boos maar teleurgesteld