Ja ja ja, Alfa Supercar wordt echt een dingetje

In het kader van niet nodig, wel leuk: de Alfa Romeo supercar.

Als een egel in nood is, dan rolt deze zich op. Als een hond in nood is, doet ‘ie zijn staart tussen poten en gaat ‘ie achter de bank liggen. Als mijn ouwe opdrachtgever een factuur zag, verdween ‘ie onder het bureau. En Alfa Romeo in nood is, gaan ze een sportwagen bouwen. Alweer. Een tijdje terug konden we je de eerste geruchten mede delen dat Alfa Romeo een dikke sportwagen gaat bouwen.

Nog heel even dachten we: “Nee, dat kan niet”. Als een merk zo in nood zit, ga je geen supercars bouwen. Maar Alfa Rome-baas Jean-Philippe Imparato bevestigt de komst van de auto in gesprek met het Britse AutoExpress. Dat niet alleen, we weten er nu ook ietsje meer over.

Alfa Supercar

Het word een tweezits sportwagen met middenmotor. Deze motor zal niet elektrisch zijn of elektrische assistentie krijgen. Ook weten we wanneer de auto zal arriveren: begin 2023, dat is al heel erg snel. Naar Alfa-maatstaven helemaal. Nu geeft Imparato niet aan dat 2023 een marktintroductie is. Het kan ook een een voorbode zijn, designstudie of concept.

Nu we het over design hebben, dat zal bij de Alfa supercar wat weghebben van de hoogtepunten van het merk, in dit geval de 33. En nee, dan bedoelen we niet de onderschatte warme hatchback, maar de Tipo 33 supercar. Ja, die had je ook nog. Het chassis zal geheel van koolstofvezel zijn. Of het een doorontwikkeling is van de 4C of bijvoorbeeld van de Maserati MC20 is niet bekend.

Giulia GTA-esque

Tijdens ‘een evenement in november 2023’ zal Alfa Romeo de plannen verder uit de doeken doen. Verwacht niet dat de Alfa supercar een goedkope, eenvoudige sportwagen zal zijn voor iedereen. Nee, het zal een zeer prijzige auto worden waarbij Alfa Romeo hoogstwaarschijnlijk de kopers zelf voor kan gaan uitzoeken.

Wellicht dat ze na de 8C en de Alfa Giulia GTA de smaak te pakken hebben gehad. Maak de auto ‘onbegrensd’ qua aantallen en je verkoopt met moeite een paar honderd, maar limiteer de oplage op 500 en dan zijn ze zo uitverkocht. Precies zoals met Cartmanland.

